Racisme : Ondrej Kudela suspendu dix matches pour avoir insulté Glen Kamara

Les jours se suivent et les scandales racistes se multiplient dans la sphère footballistique. On se souvient de l'altercation qui avait éclaté lors du huitième de finale retour de Ligue Europa opposant les Glasgow Rangers au Slavia Prague, au Ibrox Stadium, le 18 mars dernier. Le milieu tchèque du Slavia Prague Ondrej Kudela avait glissé à l'oreille de l'international finlandais des Rangers, Glen Kamara, «Tu es un singe, tu es un putain de singe et tu sais que tu l'es.»

Ce mercredi, l'UEFA est enfin sortie du silence. L'international tchèque a été frappé d'une interdiction de 10 matches par l'UEFA tandis que le milieu de terrain international finlandais des Rangers a lui-même été interdit de trois matchs par l'autorité du football européen. Le joueur du Slavia Prague s'est vu interdire 10 matches par l'UEFA pour «comportement raciste». Dans l'histoire, Kamara est lui suspendu trois matches par l'instance dirigeante du football européen, «pour avoir agressé un autre joueur».

Le communiqué de l'UEFA :

À la suite d'une enquête menée par un inspecteur d'éthique et de discipline de l'UEFA concernant les incidents survenus lors des huitièmes de finale aller de l'UEFA Europa League 2020/21 entre le Rangers FC et le SK Slavia Praha le 18 mars 2021, et procédure ouverte contre M. Ondřej Kúdela et M. Glen Kamara, l'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA a pris les décisions suivantes:

Suspendre le joueur du SK Slavia Praha, M. Ondřej Kúdela, pour les dix (10) prochains matches de compétitions de clubs et d'équipes représentatives de l'UEFA pour lesquels il aurait autrement le droit de jouer, pour comportement raciste, ce qui inclut la suspension provisoire d'un match purgée par le joueur lors du match aller de quart de finale aller de l'UEFA Europa League 2020/21 de SK Slavia Praha contre l'Arsenal FC le 8 avril 2021.

Suspendre le joueur du Rangers FC, M. Glen Kamara, pour trois (3) matches de compétitions de clubs de l'UEFA pour lesquels il aurait autrement le droit de jouer, pour avoir agressé un autre joueur.