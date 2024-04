Ligue 1 : Eric Roy enrage contre le calendrier en faveur des clubs européens

Décidément, les changements de calendrier orchestrés par la LFP pour favoriser les représentants français toujours qualifiés en coupes d’Europe ne plaisent pas à tout le monde en Ligue 1. Après Pierre Sage, c’est Eric Roy qui s’en est ému. Selon le coach du Stade Brestois, qui affronte une équipe de Monaco sans match depuis deux semaines, ces modifications rendent peut-être service à des clubs comme l’OM et le PSG mais desservent les autres. D’après lui, ce n’est pas normal de voir les équipes s’adapter aux conditions des clubs encore en lice en Europe car ils ont déjà eu de nombreux avantages. Il fait référence ici au passage à 18 clubs et à la suppression de la Coupe de la Ligue il y a quelques années, alors même dans les autres grands championnats, ces changements de calendrier n’ont pas lieu d’être.

«Ce que je trouve bizarre, c’est qu’il n’y a qu’en France qu’on fasse ça. À partir du moment où tu es qualifié, tu prépares ta saison. On nous a vendu le fait de réduire la Ligue 1 de 20 à 18, on nous a enlevé une coupe (de la Ligue). On a fait tout ça et on aménage encore les choses, énumère le coach du 2e de Ligue 1 ce vendredi. Je suis supporter des clubs français en Coupe d’Europe. Après, le comprendre, non. Ça veut dire qu’on n’est pas capables. Je ne comprends pas le fait qu’on aménage. Si ça permet d’aller plus loin, tant mieux. Je dis ça pas parce que je pense que ça va nous désavantager. Je n’en sais rien. Je trouve que c’est un peu particulier. J’imagine que les adversaires de Lille, du PSG, ça complique leur calendrier… Je ne sais pas si c’est un aveu de faiblesse mais c’est quelque chose qui peut interpeller.»