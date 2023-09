Al Nassr-Al-Ahli : les compositions officielles sont là !

Pour cette 7ème journée de Saudi Pro League, le 6ème Al Nasr reçoit Al Ahli, actuellement 5ème (une rencontre à suivre à partir de 20h en direct commenté sur Foot Mercato). Les deux équipes ne sont actuellement séparées que par 3 petits points, les joueurs de CR7 pouvant donc repasser devant leur adversaire du soir en cas de victoire.

La suite après cette publicité

Luis Castro a sorti l’artillerie lourde avec beaucoup de transfuges européens dans son 4-3-3, notamment le trio d’attaque composé de Mané, Ronaldo et Talisca. À noter également la présence de l’international espagnol mais français d’origine, Aymeric Laporte. De son côté, Matthias Jaissle mise sur le même dispositif avec Edouard Mendy dans les buts et un secteur offensif dans lequel nous retrouvons Mahrez, Bobby Firmino et Saint-Maximin.

Les compositions officielles :

Al Nasr : Nawaf - Sultan, Lajami, Laporte, Telles - Al Khaibari, Otavio, Brozovic - Mané, Ronaldo, Talisca

Al Ahli : Mendy - Al Hurayji, Demiral, Ibanez, Majrashi - Al Majhad, Kessié, Veiga - Mahrez, Firmino, Saint-Maximin