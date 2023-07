Tottenham : rencontre décisive entre Kane et Postecoglou

La suite après cette publicité

On connait le point de vue de Tottenham, qui ne souhaite pas vendre sa star, et celui de son nouvel entraîneur Ange Postecoglou. Mais pas encore celui d’Harry Kane. Que souhaite l’international anglais pour son avenir ? Rester, partir au Bayern Munich, à Manchester United ou au PSG ? Postecoglou devrait rapidement l’apprendre.

En effet, Harry Kane est attendu à l’entraînement des Spurs aujourd’hui, après des vacances bien méritées. Son retour sera surtout l’occasion d’une première rencontre entre Kane et Postecoglou, et devrait permettre de déterminer si les Spurs peuvent compter ou non sur leur meilleur buteur une saison de plus. On rappelle qu’Harry Kane est sous contrat jusqu’en 2024.

