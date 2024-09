Toni Kroos avait dit oui à Manchester United

Après la défaite de l’Allemagne en quart de finale de l’Euro 2024 face à l’Espagne, Toni Kroos a officiellement tiré sa révérence. Ainsi, le joueur passé par le Bayern Munich et le Real Madrid mettait fin à une longue carrière au cours de laquelle il aura notamment remporté 3 Bundesliga, 3 Liga et 5 Ligue des Champions. Depuis, le néo-retraité a créé son propre club de football à Madrid et s’est lancé dans un projet similaire à la Kings League en Allemagne. Entre-temps, Toni Kroos n’hésite pas à se confier sur le podcast de son frère, Félix. Récemment, le champion du monde 2014 avec la Mannschaft est revenu sur une anecdote qu’il avait révélé lors d’un entretien au tabloïd britannique The Athletic en 2020 selon laquelle il avait été proche de signer à Manchester United avant de finalement poser ses valises dans la capitale espagnole en 2014 contre 25 millions d’euros.

«J’aurais pu. Il y avait un accord avec Manchester United en 2014 avant que je signe au Real Madrid. Je serais allé du Bayern Munich à Manchester», a déclaré l’Allemand avant d’évoquer les causes de son refus : «Ils ont viré David Moyes qui était en négociations avec le Bayern Munich et ils ont signé Louis Van Gaal. À partir de ce moment-là, nous avons tous les deux décidé de mettre fin à l’accord. Moyes était venu spécifiquement pour moi et le contrat était quasiment signé. Ils l’ont viré et ça s’est compliqué avec Van Gaal. Je n’ai plus eu de nouvelles de Manchester United pendant un moment et j’ai commencé à douter.»