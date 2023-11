Naples : le licenciement de Rudi Garcia est imminent, Igor Tudor candidat

Ce dimanche, Naples s’est incliné face à Empoli à domicile (0-1). La défaite de trop pour Rudi Garcia qui était sur la sellette depuis un moment déjà et qui était donc attendu au tournant. Car après cette rencontre, Naples semble bien s’activer pour préparer son départ. Et la Gazzetta Dello Sport a ainsi confirmé que l’ancien coach de l’OM ne serait déjà pas présent à la reprise mercredi. À la fin du match contre Empoli, le président Aurelio De Laurentiis a convoqué une réunion avec les dirigeants Mauro Meluso, Maurizio Micheli et Antonio Sinicropi à Rome pour une réunion afin de décider qui sera le nouvel entraîneur de Naples.

Le journal au papier rose explique que Aurelio De Laurentiis a décidé de se séparer de Garcia et va profiter de la trêve internationale pour construire sa nouvelle équipe. Il a déjà ciblé plusieurs noms en tête et n’a même pas souhaité rencontrer le coach français après le match avec Empoli. Dans cette liste on retrouve toujours Antonio Conte mais aussi Fabio Cannavaro, Walter Mazzarri et surtout l’ancien coach de l’OM, Igor Tudor. La seule chose qui est sûre, c’est que Rudi Garcia ne sera pas présent à la reprise de l’entraînement mercredi après-midi à Castel Volturno.