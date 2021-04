Équipe de France : à qui profiterait une liste élargie pour l'Euro ?

La suite après cette publicité

Roberto Mancini est peut-être sur le point d’être entendu. Pour rappel, le sélectionneur de la Nazionale avait publiquement invité l’UEFA à permettre aux nations qualifiées pour l’Euro 2020 de se présenter avec une liste, non pas de 23 joueurs comme c’est habituellement le cas, mais de 25, 26, voire 28 joueurs. « Élargir l'effectif à 25 ou 26 joueurs pourrait être une bonne chose, car la saison a été très difficile. Et puis, on ne sait jamais, il peut arriver que, pendant le tournoi, quelqu'un attrape le virus. Ensuite, il est plus difficile d’aller chercher d'autres joueurs, notamment parce qu'ils seraient tous en vacances. »

Une requête tout à fait légitime au vu du contexte actuel que le patron des Bleus, Didier Deschamps, a approuvé hier en conférence de presse. « Je pense que si l’UEFA se penche sur le fait de pouvoir élargir la liste, ce serait une bonne chose, à condition évidemment qu’elle puisse être de deux trois joueurs en plus, et que tous puissent être sur la feuille de match. Parce qu’avec les conditions sanitaires qu’on a aujourd’hui, on ne va pas se prendre pour des êtres supérieurs. On a fait tout ce qu’il fallait. Malgré les cinq tests, on n’a pas eu de cas positifs, mais je pense qu’avec la fatigue, ce serait plutôt une bonne chose », a-t-il indiqué, dans des propos relayés par RMC Sport.

Des plaidoyers que l’instance dirigeante du football européen a visiblement entendus puisqu’elle a fait savoir à l’AFP qu’elle « envisageait d’autoriser plus de 23 joueurs par sélection », sans préciser toutefois le nombre exact d’éléments supplémentaires autorisés. En attendant d’en savoir davantage sur ce point précis, une telle modification pourrait faire les affaires des joueurs. En effet, la pression a toujours été grande avant l’annonce des listes officielles des joueurs retenus pour disputer une grande compétition internationale. Et les déçus sont souvent nombreux, qu’ils soient réservistes ou non. Preuve en est avec Adrien Rabiot qui avait refusé de faire partie des réservistes pour le Mondial 2018.

Place aux surpris ou aux habitués ?

Avec une liste élargie, il y a donc potentiellement deux, trois, voire quatre places supplémentaires disponibles. Qui pourrait en profiter chez les Bleus ? En partant du constat qu’aucune blessure ni d’infection à la covid-19 ne soit à signaler avant l’Euro, ils sont environ 19 à quasiment être sûrs de faire partie du voyage : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan, Raphaël Varane, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Lucas Digne, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Kurt Zouma, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Moussa Sissoko, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Anthony Martial et Kingsley Coman.

Viennent ensuite des éléments bien placés, mais loin d’être assurés de pouvoir faire leur bagage : Ferland Mendy, Léo Dubois, Tanguy Ndombélé, Wissam Ben Yedder, Thomas Lemar et Ousmane Dembélé, même si ces deux derniers ont marqué pas mal de points lors du dernier rassemblement. Ce qui fait donc six joueurs pouvant s’ajouter aux 19 précédemment cités. Si l’UEFA élargit les listes à 25 ou 26 éléments, cela ne laissera donc théoriquement plus qu’une place à prendre. Or il convient de ne pas oublier les jeunes laissés à disposition de Sylvain Ripoll pour l’Euro Espoirs. Certains ont déjà été appelés chez les A (Eduardo Camavinga, Houssem Aouar, Jonathan Ikoné) et d’autres possèdent le profil de l’appelé « surprise » (Jules Koundé, Wesley Fofana, Aurélien Tchouaméni). Si une grosse partie du groupe France est connue, reste donc à savoir si Deschamps préfèrera compléter sa liste avec des novices ou s'il appellera des éléments confirmés.