Manchester City-Liverpool : les compositions probables

La suite après cette publicité

Gros choc cette après-midi en Premier League ! Les deux derniers champions d'Angleterre, Manchester City et Liverpool s'affrontent pour le compte de la 8e journée du championnat. Un match déjà très important pour les deux équipes. On aurait même envie de dire capital pour les Citizens surtout. Après un début de saison en demi-teinte, les hommes de Pep Guardiola ont l'occasion de frapper un grand coup et de se replacer dans la course au titre en revenant à 2 points de leur adversaire du jour.

Pour cela, un traditionnel 4-3-3 devrait être aligné par le technicien espagnol, selon le Manchester Evening News. Laporte devrait bien être présent en défense. Kevin De Bruyne sera le leader technique au milieu et un trio d'attaque Sterling-G. Jésus-Foden sera chargé de mettre en difficulté une défense de Liverpool privée de Van Dijk et Fabinho. Ce sont Matip et Gomez qui devraient être alignés en défense centrale, selon le Sunday Mirror. Le jeune Jones pourrait aussi faire partie du XI comme la révélation Diogo Jota.