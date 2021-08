Les propositions de l'UEFA pour remplacer le fair-play financier

La suite après cette publicité

Le mercato 2021 XXL du Paris Saint-Germain a définitivement relancé le débat. En recrutant Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, le club de la capitale a provoqué une vague de critiques. L’angle de l’attaque était tout trouvé : Paris profite largement du nouveau fair-play financier et peut-être même qu’il le contourne. Face à ces accusations, Nasser Al-Khelaïfi avait tenu à mettre les points sur les i lors de la conférence de presse de présentation de Messi.

« Concernant le fair-play financier, j’attendais cette question. Le fair-play financier, nous avons suivi tous les règlements depuis le premier jour. On a vu ça avec nos conseillers financiers et juridiques avant de faire quoi que ce soit et voir si on pouvait le signer. (…) On suivra toujours les règles du fair-play financier. »

Des mesures moins contraignantes que l'ancien FPF ?

Vrai ou faux ? Toujours est-il que l’UEFA va passer à l’action. L’instance dirigeante du football européen compte remplacer le FPF par de nouvelles mesures. Le Times révèle en effet que l’UEFA va faire ses propositions le mois prochain, à l’occasion d’une assemblée générale. Et voici ce qu’elle nous réserve. À l’instar de ce qu’il se fait dans certains sports US, l’instance voudrait instaurer un salary cap ainsi qu’une taxe de luxe (luxury tax).

Le principe est simple, chaque club ne pourrait pas dépenser plus de 70% de leurs revenus dans les salaires. Et si cette règle n’est pas respectée, les écuries en faute devraient alors s’acquitter de la taxe de luxe. Pas de montant fixe précisé, mais le journal anglais explique que si une équipe dépasse la limite de 20%, son amende serait cette différence (s’il dépasse le salary cap de 10 M€, il paierait une amende de 10 M€). En revanche, si le pourcentage est supérieur à 20%, le montant de l’amende serait multiplié par 2 (20 M€ dans l’exemple cité précédemment). De quoi réellement freiner les plus riches ? Pas si sûr…