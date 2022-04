CdM : le sélectionneur polonais connaît le Mexique grâce à... Narcos

Intronisé au poste de sélectionneur de la Pologne en janvier dernier, Czesław Michniewicz a été interrogé par des journalistes mexicains sur sa connaissance de l'équipe nationale alors que les deux nations se retrouveront en Coupe du monde 2022. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le technicien de 52 ans ne manque pas d'ironie. «Je leur ai dit que j'avais regardé les trois saisons de Narcos Mexico et que Hugo Sanchez ne jouera pas. Bien sûr, c'était une blague car le Mexique a des joueurs fantastiques. Ils ont une façon totalement différente de jouer de l'Allemagne, la France ou l'Angleterre», a ainsi déclaré, avec humour, le successeur de Paulo Sousa, parti pour Flamengo.

Placés dans le groupe C avec l'Argentine, le Mexique et l'Arabie saoudite, les Białe Orły auront quoi qu'il en soit fort à faire. «Ce n'est pas facile. Mais d'un autre côté, nous rencontrons toujours des équipes européennes et nous sommes habitués à jouer contre eux. Je pense que par souci de santé mentale, ce sera plus amusant pour les supporters de se préparer pour des matchs contre ces nations», reconnaissait, à ce titre, Michniewicz. En attendant cette échéance au Qatar, la Pologne pourra peaufiner les derniers détails lors de la Ligue des nations en juin avec des matchs face au Pays de Galles, la Belgique et les Pays-Bas.