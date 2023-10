Côte-d’Ivoire - Maroc : Walid Regragui n’est pas satisfait de ses joueurs

Le Maroc, récent demi-finaliste de la Coupe du monde au Qatar, sera l’un des favoris pour la prochaine CAN qui se déroulera en Côte-d’Ivoire, qui figure également parmi les favoris de la compétition. Et quoi de mieux qu’une rencontre amicale entre les deux équipes afin de se jauger à deux mois de la compétition. Cette joute a eu lieu ce samedi et a accouché d’un match nul bourré d’enseignements utiles des deux côtés (1-1). Mené au score juste avant la mi-temps, les Lions de l’Atlas sont revenus en fin de rencontre mais auraient pu encaisser un deuxième but à plusieurs reprises durant la rencontre. Présent en conférence de presse à l’issue de la rencontre, Walid Regragui n’était pas content de la prestation de ses joueurs.

«Nous ne méritions pas cette égalisation, regrette le tacticien de 48 ans. Nous sommes venus ici pour apprendre et c’est bénéfique que des situations comme celle-ci se produisent. La première mi-temps a été assez décevante, nous leur avons laissé trop d’occasions et de contre-attaques. En tant qu’équipe africaine, nous Il ne faut pas nécessairement adopter le style de jeu brésilien. La seconde mi-temps est un bon exemple. Nous avons été patients, avons attendu notre moment et avons marqué notre but. Nous devons maintenir nos prouesses physiques et mentales.» Le message est passé. Prochain rendez-vous ce mardi pour le Maroc avec une rencontre anecdotique (ndlr : le Maroc est déjà qualifié) contre le Liberia pour le compte des qualifications à la prochaine CAN.