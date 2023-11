Grèce - France : les compositions probables

Après une soirée pleine de record à Nice, contre une équipe fantomatique de Gibraltar qui a encaissé 14 buts contre les Bleus, l’équipe de France dispute son dernier match de qualifications à l’Euro 2024, en Grèce. Assurés d’être qualifiée et premiers de leur groupe, les Bleus joueront sans réel enjeu ce mardi soir, avec simplement l’envie de terminer avec huit victoires en huit matches. Et pour l’occasion, Didier Deschamps pourrait faire tourner son effectif et offrir du temps de jeu à certains.

Comme il l’avait annoncé devant la presse, Didier Deschamps va préparer un onze différent de celui qui était aligné contre Gibraltar. Selon les informations de L’Équipe, le sélectionneur des tricolores a prévu un gros turn-over puisque seulement deux joueurs alignés samedi soir ont été reconduits au milieu de terrain : Antoine Griezmann et Adrien Rabiot. Pour le reste, Brice Samba devrait célébrer sa deuxième sélection dans les cages des Bleus, derrière une défense remaniée.

Seulement deux titulaires contre Gibraltar reconduits

Lucas Hernandez et Jules Koundé occuperont les ailes, alors qu’Axel Disasi et William Saliba seront alignés en charnière centrale. Devant, pour accompagner Griezmann et Rabiot, Youssouf Fofana, qui était entré après la blessure de Zaïre-Emery contre Gibraltar, débutera cette fois-ci. Enfin, l’attaque a été complètement changée puisque Kylian Mbappé et Marcus Thuram débuteront sur le banc. Olivier Giroud occupera la pointe de l’attaque et sera épaulé par les Parisiens Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani sur les ailes.

Assurée de jouer les barrages grâce à la Ligue des Nations, même si elle ne finira derrière les Bleus et les Pays-Bas, la Grèce espère se montrer à la hauteur contre les Bleus et alignera un 4-4-2 classique, avec notamment Konstantinos Mavropanos, le défenseur de West Ham, aligné dans l’axe, alors que Konstantinos Tsimikas, le latéral de Liverpool, a été laissé sur le banc pour cette rencontre.