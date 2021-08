Mike Maignan détourne le penalty de Gareth Bale ! (Live)

42e | Spécialiste des penalties, Mike Maignan se met en évidence de la meilleure des manières avec son nouveau club.

41e | Mike Maignan détourne le penalty de Gareth Bale !

Après avoir obtenu le penalty, Gareth Bale se rend justice. Le Gallois décide de frapper vers la gauche du but milanais mais Mike Maignan se détend bien et repousse le tir.

40e | Davide Calabria est averti pour sa faute.

40e | Penalty pour le Real Madrid !

Parti en contre, Gareth Bale est fauché dans la surface par Davide Calabria. Penalty pour le Real Madrid.

39e | Corner madrilène frappé sur la gauche. Gareth Bale s'impose dans les airs au point de penalty mais sa tête passe au-dessus du but de Mike Maignan.

38e | Sur la gauche, Rodrygo Goes déborde Davide Calabria et rentre dans la surface. Il centre en retrait mais Sandro Tonali repousse en corner.

37e | Plein axe à 35 mètres, Gareth Bale tente un tir puissant qui se loge dans les tribunes.

36e | Marcelo est trouvé sur la gauche de la surface milanaise mais il manque finalement sa remise en talonnade.

34e | Gareth Bale provoque sur la droite et prend d'abord le meilleur sur Theo Hernandez avant finalement de voir le Français lui subtiliser le ballon.

33e | Le danger se précise sur le but milanais. Le Real Madrid est doucement en train de monter en puissance dans ce match.

32e | David Alaba de loin !

Pas attaqué excentré sur la gauche à 25 mètres des buts, David Alaba croise une lourde frappe vers la droite des cages. Solide sur ses appuis, Mike Maignan détourne des deux poings de justesse.

31e | Isco oriente le jeu sur la droite avec un ballon enroulé pour Lucas Vazquez. Ce dernier manque son contrôle et concède une touche.

30e | On compte pas moins de 30000 spectateurs aujourd'hui au Wörthersee Stadion de Klagenfurt.

29e | Le Real Madrid continue de prendre le jeu à son compte tandis que l'AC Milan est plus attentiste mais se déploie bien en contre.

28e | Isco en pivotant !

Sur la gauche, Rodrygo Goes accélère, entre dans la surface et transmet au premier poteau pour Isco. Ce dernier pivote et frappe mais son tir est dévié à gauche du but par Brahim Diaz de justesse.

28e | Trouvé sur la droite devant la surface milanaise, Luka Modric déclenche une frappe qui est captée par Mike Maignan.

27e | Servi sur la droite, Isco déclenche une frappe forte à 25 mètres du but. Son tir passe à droite des cages de Mike Maignan.

26e | Le Real Madrid part en contre et Isco glisse un ballon en profondeur pour Rodrygo Goes. De justesse, Davide Calabria dévie la sphère.

25e | Centre sur la droite de Lucas Vazquez vers le but milanais. C'est repoussé par la défense italienne.

24e | Lucas Vazquez bascule le jeu sur l'aile gauche et trouve devant la surface Rodrygo Goes. Le Brésilien fait n'importe quoi en déviant le ballon vers le but avec très peu de puissance. Mike Maignan récupère la sphère facilement.

23e | Récupération haute de Brahim Diaz qui part en contre sur la droite. Il est arrêté au milieu du terrain par un tacle autoritaire de Nacho Fernandez.

22e | Faute d'Alessio Romagnoli sur Gareth Bale côté droit. Coup franc pour le Real Madrid à 30 mètres des buts italiens.

21e | Gareth Bale est en retard sur Theo Hernandez dans le rond central. Coup franc pour l'AC Milan.

20e | 56% de possession pour le Real Madrid contre 44% pour les Milanais.

19e | Rodrygo Goes décale sur la gauche Marcelo. Le Brésilien percute mais il est contré en touche.

18e | Petite faute d'Olivier Giroud sur Casemiro dans le camp madrilène. Les Merengues peuvent se dégager.

17e | Le Real Madrid tente de répondre en contre avec Gareth Bale qui déborde sur la droite et centre en retrait. Milan éloigne finalement le danger.

16e | Situé sur la gauche de la surface, Rafael Leao cherche au second poteau Brahim Diaz. Au duel avec Marcelo, le milieu espagnol ne parvient pas à redresser la sphère.

15e | Après une entame assez animée, le rythme retombe un peu. L'AC Milan est un peu plus dans l'attente.

14e | Isco bascule le jeu sur la gauche et Marcelo enroule un centre vers le second poteau. Il trouve Luka Jovic dont la tête est captée par Mike Maignan.

13e | Petit ballon de Lucas Vazquez vers la droite de la surface italienne. Isco ne parvient pas à s'emmener le ballon et la défense repousse le danger.

12e | Le Real Madrid essaye de tenir un peu le ballon avec Isco et Luka Modric qui tentent d'orienter le jeu.

11e | Parfaitement décalé par Rade Krunic sur la gauche de la surface madrilène, Rafael Leao tente sa chance mais son tir s'envole vu qu'il a le corps bien en arrière.

11e | Petite faute de Casemiro dans son camp sur Alexis Saelemaekers. Coup franc pour l'AC Milan.

9e | Le Real Madrid prend le temps de construire et utilise bien les couloirs où Gareth Bale et Rodrygo Goes se montrent actifs.

8e | Gareth Bale provoque sur la gauche devant la surface et enroule un centre vers le second poteau. Theo Hernandez couvre bien le ballon pour gagner une sortie de but malgré la présence de Luka Jovic.

6e | L'AC Milan tente à son tour de presser haut pour récupérer le ballon et oblige le Real Madrid à reculer afin de relancer proprement.

5e | Percée sur la gauche de Rafael Leao qui accélère et centre fort en retrait à travers la surface. L'attaquant portugais manque de trouver Olivier Giroud qui est un peu trop court.

4e | On est parti sur de bonnes bases dans ce match avec deux équipes qui sont capables de vite faire mal en contre.

3e | Le poteau pour Milan !

Contre pour l'AC Milan et Rafael Leao décale sur la gauche de la surface Theo Hernandez. Le latéral français déclenche un tir puissant qui termine sur le poteau gauche de Thibaut Courtois qui était battu.

2e | Séquence de possession pour le Real Madrid dans le camp lombard. Les joueurs de Carlo Ancelotti mettent déjà beaucoup d'intensité.

1re | D'entrée, le Real Madrid presse haut et Mike Maignan est coupable d'une grosse erreur de relance. Rodrygo Goes tente d'en profiter mais son tir est contré.

C'est parti !

Walter Altmann siffle le début de ce match entre le Real Madrid et l'AC Milan. Les Merengues engagent dans cette partie.

18h28 | Les deux capitaines Marcelo (Real Madrid) et Alessio Romagnoli (AC Milan) effectuent le toss auprès de Walter Altmann, l'arbitre de la rencontre.

18h27 | Les deux équipes quittent le tunnel. Le Real Madrid porte son maillot violet et l'AC Milan évolue en blanc crème.

18h20 | Sandro Tonali, la saison de l'éclosion ?

Décevant l'an dernier, l'ancien milieu de Brescia profite des absences d'Ismaël Bennacer et de Franck Kessié pour prendre les rênes de l'entrejeu. L'Italien qui a manqué l'Euro cet été va devoir continuer à monter en puissance pour espérer bouleverser l'ordre établi.

18h15 | Olivier Giroud veut enchaîner

Buteur contre Nice et auteur de deux entrées, Olivier Giroud connaît cette fois sa première titularisation avec l'AC Milan. Profitant de l'absence de Zlatan Ibrahimovic pour être l'option préférentielle devant, le Français devra continuer comme lors de ses débuts pour acquérir déjà pas mal de confiance.

18h10 | Première pour David Alaba

Arrivé libre cet été, le défenseur autrichien va débuter aux cotés de Nacho Fernandez face à l'AC Milan. Un premier test important pour le désormais ancien joueur du Bayern Munich.

18h05 | Gareth Bale de retour

De retour de prêt de Tottenham, Gareth Bale va vivre son premier match avec les Merengues depuis prés d'un an. Le Gallois qui sort d'un Euro plutôt correct avec le Pays de Galles tentera de capitaliser dessus.

18h | L'AC Milan se cherche

Largement victorieux contre Modène (5-0), le club lombard a ensuite été accroché par Nice (1-1) avant de perdre contre Valence (1-0). Néanmoins, l'équipe de Stefano Pioli semble plus avancée que le Real Madrid sur le plan physique.

17h55 | Le Real Madrid a mal débuté sa préparation

Opposé aux Rangers pour débuter sa préparation, le club madrilène s'est incliné 2-1 malgré l'ouverture du score de Rodrygo Goes (8e). Fashion Sakala (55e) et Cédric Itten (77e) ont permis aux Ecossais de s'imposer.

17h50 | Le Real Madrid en violet, l'AC Milan en blanc

🔢👕 ¡Todo listo en el vestuario!

😍 Nuestra nueva segunda equipación 2021/22#ThisIsGrandeza pic.twitter.com/9eZVVZBrTC — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2021

17h45 | Le banc de l'AC Milan

De son côté, Stefano Pioli dispose aussi de belles solution avec Plizzari, Tătărușanu, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Castillejo, Di Gesù, Pobega, Robotti, Maldini et Rebić sur son banc.

17h40 | Le banc du Real Madrid

Carlo Ancelotti dispose de belles options sur le banc avec Lunin, Lopes, Militao, Vinicius, Odegaard, Mariano, Blanco, Marvin, Arribas, Chust et Miguel.

17h35 | La composition de l'AC Milan

De son côté, l'AC Milan s'articule aussi en 4-2-3-1 avec Mike Maignan comme dernier rempart. Devant lui, Davide Calabria, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli et Theo Hernandez prennent place. Sandro Tonali et Rade Krunic sont associés dans l'entrejeu. Enfin, Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz et Rafael Leao soutiennent Olivier Giroud en attaque.

17h30 | La composition du Real Madrid

Les Merengues optent pour un 4-2-3-1 avec Thibaut Courtois dans les buts derrière Lucas Vazquez, David Alaba, Nacho et Marcelo. Luka Modric et Casemiro constituent le double pivot. Seul en pointe, Luka Jovic est soutenu par Gareth Bale, Isco et Rodrygo Goes.

Bienvenue au Wörthersee Stadion !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté cette rencontre amicale entre le Real Madrid et l'AC Milan qui se disputera au Wörthersee Stadion de Klagenfurt. Le coup d'envoi est prévu à 18h30.