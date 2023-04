EDF (F) : les Bleues renversent la Colombie pour la première d’Hervé Renard

Les Bleues démarraient ce vendredi soir une nouvelle ère. Après la nomination d’Hervé Renard, l’équipe de France féminine débutait un nouveau cycle, à quelques mois du début de la Coupe du monde 2023 (20 juillet au 20 août 2023), en Australie et en Nouvelle-Zélande. Des premiers choix forts ont été faits avec la nomination de Wendie Renard, qui est de retour et a été reconduite en tant que capitaine. Tout comme Eugénie Le Sommer, titulaire ce soir. Mais il fallait confirmer sur le terrain face à la Colombie, en amical.

Mais les Bleues démarraient mal la rencontre à Clermont puisqu’elles ont concédé l’ouverture du score, sur un coup franc rentrant tiré par Usme et dévié par Arias (1-0, 36e), avant un deuxième but concédé pour le but d’Usme (2-0, 50e). Mais les joueuses de Renard ont réussi à renverser la tendance, grâce à Cascarino, quelques instants plus tard (2-1, 51e), alors qu’elle venait d’entrer en jeu. Avant une égalisation tant attendue de Le Sommer (2-2, 56e), qui s’est même offert un doublé (3-2, 59e). À l’instar de Cascarino, sur une frappe déviée (4-2, 73e). Dans les arrêts de jeu, Geyoro inscrivait le cinquième but (5-2, 90e+5).

