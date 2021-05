Karim Benzema mérite à 100% d’être à l’Euro selon Arsene Wenger

Les prestations de Karim Benzema, saison après saison, ne laissent personne indifférent. Ce mardi en Ligue des champions, l’attaquant du Real Madrid a encore été brillant de quoi pousser les médias espagnols à une nouvelle fois réclamer le retour de KB9 en Équipe de France. Un avis partagé par Arsène Wenger.

Dans un entretien accordé à l’agence de presse EFE, l’ancien entraîneur emblématique d’Arsenal est revenu sur le cas Karim Benzema et sa non-convocation en Bleus. « Cela ne dépend pas de sa qualité de footballeur. C'est dû à un problème dont je n'ai pas connaissance. Mais il mérite à 100% de jouer l’Euro, croyez-moi. Il pourrait jouer dans n'importe quelle équipe nationale du monde. C'est à cause d'un problème extra-sportif. Il a joué plus de dix ans au Real Madrid en tant que titulaire. Peu de gens peuvent s'en vanter. » Reste à savoir si Didier Deschamps l’a entendu…