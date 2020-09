Crystal Palace s'impose sans trembler contre Southampton

Pour le compte de ce second match de la reprise de Premier League, Crystal Palace, 14e du dernier exercice la saison passée accueillait sur sa pelouse les Saints de Southampton, quant à eux 11e la saison passée. Un match donc entre deux équipes habituées à la deuxième partie de tableau. Et le moins que l’on puisse dire c’est que dans cette rencontre, c’est bien les Eagles qui débutaient mieux. Dès le quart d’heure de jeu, l’intraitable Wilfried Zaha crucifiait le portier des Saints d’une demi-volée pleine de sang-froid (13e). Un but assez spécial pour l’international ivoirien qui inscrivait son 50e but pour Crystal Palace en Premier League.

Plus proches de voir le score s’aggraver, les joueurs de Southampton s’estimaient heureux de rentrer aux vestiaires en étant menés que d’un but. Le deuxième acte ne se passait pas mieux pour les visiteurs. Auteur d’une vilaine faute, Walker-Peters n’était pas loin de se faire exclure de la rencontre, mais la VAR indiquait à l’arbitre qu’un carton jaune suffisait. Une décision qui ne changeait pas le cours du match puisque Crystal Palace s’imposait sans trembler et ce malgré le but du doublé refusé à Wilfried Zaha pour un hors-jeu (83e). Avec cette victoire (1-0), les hommes de Roy Hodgson rejoignent les Gunners d'Arsenal en tête du championnat.