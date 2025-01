N2 : Bordeaux renverse le Stade Poitevin et revient à 3 points de la première place

Suite de la 17e journée du Groupe B en National 2 avec les Girondins de Bordeaux qui se déplaçaient sur la pelouse du Stade Poitevin. Après la nouvelle contre-performance de l’US Saint-Malo en tête du classement (match nul), la formation de Bruno Irles avait l’occasion de frapper fort et mettre clairement la pression.

Après un début de match manqué et l’ouverture du score de Clement Gregoire, Bordeaux a su renverser la rencontre grâce à des buts de Yanis Merdji et du jeune Yvan Junior Ikia Dimi, prêté par Amiens, et qui disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs. Avec cette victoire, Bordeaux, qui avait plus d’une dizaine de points de retard sur la première place il y a encore quelques semaines, se retrouve désormais à 3 longueurs de la tête du classement, synonyme de montée en National. La fin de saison va s’annoncer folle.