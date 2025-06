US Créteil-Lusitanos : Xavier Niel a trouvé son nouveau coach et son nouveau DG

Pensionnaire de National 2, l’US Créteil-Lusitanos est très certainement entré dans une nouvelle ère depuis le rachat de Xavier Niel, l’homme d’affaires français, fondateur de Free. Ce jeudi, le club du Val-de-Marne a d’ailleurs officialisé l’arrivée son nouveau coach et son nouveau directeur général. «Une nouvelle ère commence pour l’US Créteil-Lusitanos avec les nominations de Karim Mokeddem au poste d’entraîneur de l’équipe première, qui évolue en National 2, et d’Olivier Miannay au poste de directeur général délégué», précise notamment le communiqué du club.

La suite après cette publicité

Karim Mokeddem, 51 ans, rejoint le club fort d’une solide expérience des championnats de National et National 2. «C’est une fierté d’arriver à Créteil dans un moment comme celui-ci. Tout est à écrire. On veut recréer du lien entre le club et la ville. Il y a beaucoup d’attente, beaucoup d’espoir, nous allons devoir être à la hauteur. On travaille d’arrache-pied pour construire le groupe le plus compétitif possible pour faire une belle saison», a d’ailleurs assuré l’intéressé. Passé par le FC Sète (2004-2006), le Pau FC (2006-2007), l’AS Beauvais-Oise (2008-2010), Dijon FCO (2011-2012), l’AS Cannes Football (2011-2014), le CS Sedan Ardennes (2014-2015) et l’US Boulogne Côte d’Opale (2015-2016), Olivier Miannay, 45 ans, a lui cumulé plus de 20 ans d’expérience dans le recrutement, le management sportif et la direction de clubs.