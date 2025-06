Andy Carroll quitte Bordeaux

Andy Carroll quitte les Girondins de Bordeaux ! Arrivé l’an dernier et sous contrat jusqu’en 2026, l’attaquant anglais de 36 ans plie bagage après 11 buts et 2 passes décisives en 21 matches de National 2. Le club au scapulaire vient d’officialiser la nouvelle.

La suite après cette publicité

«Le FC Girondins de Bordeaux tient à remercier chaleureusement Andy Carroll pour son passage au club cette saison. Arrivé l’été dernier avec une envie de relever un nouveau défi, Andy n’a pas hésité à rallier la Gironde pour tenter l’aventure bordelaise, faisant preuve d’un engagement total dès ses premiers jours. Sur le terrain, l’attaquant anglais aura inscrit 11 buts en 21 rencontres de championnat. Mais au-delà des statistiques, Andy a apporté son expérience, son impact physique et son professionnalisme au quotidien, dans le vestiaire comme lors des matchs importants. Hors du terrain c’est une personnalité exceptionnelle et généreuse que les fans du Club et les salariés ont eu plaisir à côtoyer. Aujourd’hui, pour se rapprocher de ses enfants, Andy a fait le choix de rentrer au pays. Nous comprenons et respectons pleinement cette décision personnelle. Merci pour tout, Andy. Tu seras toujours ici chez toi. Bonne route et à bientôt !»