Liverpool : Mohamed Salah lâche un indice sur son avenir

L’avenir de Mohamed Salah fait beaucoup parler du côté de Liverpool. Alors que son contrat expire en juin prochain, le gaucher n’arrive pas à trouver un terrain d’entente avec les pensionnaires d’Anfield. Et clairement, l’Égyptien ne semble pas prêt à lâcher du lest pour parvenir à un accord. Interrogé par Amazon Prime à l’issue de la victoire des Reds face à Lille ce mardi soir (2-1), Mohamed Salah a d’abord lâché une phrase énigmatique concernant son but, celui de l’ouverture du score : «j’espère que ce ne sera pas le dernier, mais j’en suis très fier. Je ne m’étais pas focalisé là-dessus avant le match.»

La suite après cette publicité

Mais lorsqu’il a été questionné à propos de son avenir à Liverpool et sur la possibilité de rester, l’ancien joueur de l’AS Roma a confié : « je n’en suis pas sûr, mais je vais donner le meilleur de moi-même.» Reste désormais à voir si celui qui est devenu le premier joueur de l’histoire de Liverpool à inscrire 50 buts en compétitions européennes parviendra à se mettre d’accord avec sa direction.