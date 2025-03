Monaco : la méthode lunaire d’Adi Hutter pour intégrer Mika Biereth

Arrivé en toute fin de mercato hivernal sur le Rocher, Mika Biereth est LA sensation de la deuxième moitié de saison en Ligue 1. Finisseur hors pair, il a déjà inscrit onze buts et donné deux passes décisives en seulement neuf rencontres de Ligue 1, dont trois triplés contre Auxerre, Nantes et Reims. «Notre problème, c’était dans la surface. On a manqué beaucoup d’occasions, on avait du mal. Aujourd’hui, avec Mika, on a ce finisseur. On a eu de bons retours sur le comportement de Mika, sur sa façon d’être dans un vestiaire», a constaté avec joie Adi Hutter lors d’une interview dans l’Equipe.

Et pour créer cette fluidité dans le jeu offensif monégasque, et ainsi maximiser les performances de son buteur, le coach autrichien s’y est pris très tôt. «On a montré des vidéos de lui avant qu’il arrive à nos autres joueurs offensifs pour leur montrer : 'Regardez ce gars, c’est Mika Biereth, il se déplace comme ça…' Les joueurs étaient heureux de voir ça. Et j’ai le sentiment qu’ils se comprennent de mieux en mieux», raconte Hutter. En espérant pour Monaco que Biereth reste aussi létal dans le sprint final, avec la Ligue des Champions en point de mire.