Mercato : l’OL face à un casse-tête avec Jeffinho

Botafogo est en fête. Depuis son sacre en Copa Libertadores et sa prise de pouvoir en Série A brésilienne, O Glorioso s’impose comme l’un des clubs leaders du continent sud-américain. Mais en janvier, beaucoup s’attendent à voir du mouvement avec le mercato. Luiz Henrique et Thiago Almada sont régulièrement annoncés à l’Olympique Lyonnais par exemple. Et puis il y a Jeffinho, un joueur dont plus personne ne veut.

Joueur de la galaxie Eagle, le Brésilien a été renvoyé à Botafogo par les Gones sous la forme d’un prêt en janvier dernier (jusqu’à la fin de l’année 2024). De retour à Rio de Janeiro, le natif de Volta Redonda pensait se refaire la cerise après son passage mitigé en France (3 buts, 3 passes décisives en 21 matches, toutes compétitions confondues). Malheureusement pour lui, une grosse blessure à l’ischiojambier l’empêche d’être sur les terrains depuis le mois de mai 2024. Déjà blessé musculairement entre février et mars 2024 (53 jours), Jeffinho n’a disputé que 19 rencontres (5 réalisations, 2 assists) pour le club carioca en onze mois.

Botafogo n’en veut plus, mais l’OL aimerait qu’il y reste

Sans surprise, le média brésilien RTI Esporte assure que Botafogo ne retiendra pas Jeffinho à la fin de son prêt. Ce qui risque de donner des maux de tête à l’OL. Selon nos informations, les Gones aimeraient bien que leur joueur reste à Botafogo. Les dirigeants rhodaniens disposent d’un secteur offensif complet et les quatre places accordées aux joueurs extracommunautaires sont prises (Abner, Tanner Tessman, Ernest Nuamah et Ainsley Maitland-Niles). Que faire donc de Jeffinho ? Souvenez-vous, l’ailier brésilien âgé aujourd’hui de 24 ans avait été l’une des premières recrues de l’ère Textor.

Le patron d’Eagle était allé piocher Jeffinho dans l’un de ses autres clubs, Botafogo, et l’avait ramené sur les bords du Rhône en échange de 10 M€ (+ un maximum de 2,5 M€ de bonus). Lié à l’OL jusqu’en juin 2027, le Brésilien trouvera-t-il un endroit où rebondir ? Ce qui est sûr, c’est que Lyon ne veut pas le brader en cas de transfert. Menacés de rétrogradation en Ligue 2 à la fin de la saison s’ils ne redressent pas la barre sur le plan financier, les septuples champions de France, interdits de recrutement cet hiver, ont un énorme besoin de liquidités. Dernièrement, le média sud-américain Bola VIP assurait que Santos, qui va retrouver l’élite brésilienne, serait intéressé, sans préciser si le Peixe vise un prêt ou un transfert.