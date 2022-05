Marco Asensio respecte le choix de Kylian Mbappé

Alors qu'il s'apprête à disputer la finale de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Marco Asensio a été interrogé par Marca sur Kylian Mbappé. Pour l'Espagnol, malgré les rumeurs rien n'était acquis et il faut respecter la décision du Français : «comme j'ai fait l'expérience de ne pas savoir jusqu'au dernier moment où vous allez jouer, je sais que jusqu'à ce que vous signez, vous ne pouvez rien prendre pour acquis. Il aura pesé le pour et le contre sur le plan personnel et professionnel. Nous devons respecter sa décision, car nous sommes tous toujours à la recherche du meilleur.»

Débarqué en 2015 à Madrid, l'ailier à la frappe puissante arrive en fin de contrat dans un an. L'arrivée de Kylian Mbappé aurait peut être eu raison de son avenir chez les Merengues, cependant il ne connait pas encore les intentions de son club vis à vis de son futur: «je ne sais pas, car je n'ai pas parlé au club. Il y a toujours eu de la concurrence ici et ce n'est pas exactement la même position non plus. Mais dans ce club, la compétition est inévitable. Je suis prêt à me battre avec n'importe qui.»