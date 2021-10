OL : le groupe pour la réception de Monaco

L'Olympique Lyonnais vient d'annoncer ce vendredi soir son groupe pour la réception de Monaco ce samedi (21h). Parmi les absents, Moussa Dembélé et Islam Slimani, toujours blessés, n'ont pas été retenus, tout comme Jeff Reine-Adélaïde, jugé trop juste. Anthony Lopes, exclu en deuxième période contre Saint-Etienne, lors du derby (1-1), ne figure pas non plus dans le groupe.

En revanche, il y a des surprises du côté des présents. Le meneur de jeu Lucas Paqueta (24 ans) a finalement été retenu. Si Peter Bosz n'était pas pour l'intégrer au départ après que le Brésilien ait disputé 66 minutes dans la nuit de jeudi à vendredi avec le Brésil, lors de la victoire contre l'Uruguay (4-1), les absences dans le secteur offensif semble avoir obligé le technicien néerlandais à l'intégrer. Après avoir purgé sa suspension, Emerson fait également son retour.

