Le Real Madrid compte sur un allié inattendu pour recruter Erling Haaland

Souvent critiqué pour avoir dépensé des milliards d’euros sans jamais avoir réussi à soulever la Ligue des Champions depuis que le club bat pavillon émirats, Manchester City a toutefois réalisé l’un des plus beaux coups du dernier mercato estival en recrutant Erling Haaland pour seulement 60 M€. Une somme conséquente certes, mais qui ne correspond pas vraiment au statut du Norvégien.

Désigné, avec Kylian Mbappé, comme l’un des futurs leaders de la planète football, le Scandinave fait des ravages en Angleterre. Déjà auteur de trois triplés en Premier League, Haaland (22 ans) compte 20 buts inscrits et 3 passes décisives en seulement 13 rencontres, toutes compétitions confondues. Un bilan de très bonne facture qui promet pour la suite de la saison.

Reinier l’allié

En Espagne, la presse madrilène suit de très près les performances du Mancunien. Car dans la capitale espagnole, on est convaincu que le Real Madrid tentera de recruter le Scandinave. Pour rappel, malgré le démenti de Pep Guardiola, des rumeurs indiquent que l’attaquant de City disposerait d’une clause libératoire de 140 M€ valable à partir de 2024. Un montant largement payable pour la Casa Blanca.

Depuis quelque temps, les rumeurs vont donc bon train à Madrid et Defensa Central nous apprend aujourd’hui que les Merengues comptent sur un allié pour convaincre Haaland de revêtir la tunique blanche. Alors que City va chercher à enlever cette clause du contrat, le Real compte sur un certain Reinier. Prêté au Borussia Dortmund (puis à Girona cette saison), le Brésilien s’est lié d’amitié avec le Scandinave. Ces deux-là échangent quotidiennement et Madrid veut donc en profiter pour en tirer bénéfice.