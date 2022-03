Des nouvelles du procès de Benjamin Mendy

Le latéral gauche passé par l'OM et appartenant toujours à Manchester City, qui l'a suspendu, a vu sa carrière s'arrêter net après avoir été accusé par de nombreuses femmes de viols et d'agressions sexuelles. Placé en détention provisoire pendant plus de 130 jours, le champion du monde 2018 a été libéré en janvier et attend désormais son procès qui aura lieu en juillet.

[L'Equipe](https://www.lequipe.fr/liseuse/9d3adb77-6f9b-4bc7-aabc-a50cfec4eff6) indique que ce vendredi, en fin de matinée, il a assisté à une audience qui relevait surtout de l'administratif, au tribunal de Chester, dans le sud de Liverpool. La date définitive du procès a été fixée au 25 juillet durant cette audience. Le juge a également convoqué Mendy à deux nouvelles audiences à partir du 23 mai selon une radio de Manchester. Le natif de Longjumeau n'a pas encore eu l'occasion de plaider coupable ou non coupable, et son procès devrait durer deux semaines.