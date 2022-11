Rennes : la réaction de Florian Maurice après le tirage

Après la Ligue des champions, le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa a eu lieu. Le séduisant Stade Rennais, deuxième de son groupe, fera face au Shakhtar Donetsk, un reversé de la phase de groupes de C1. Pas facile sur le papier pour les Rouge et Noir mais loin d'être impossible. Il va tout de même falloir être sérieux face à une formation qui a su inquiéter le Real Madrid chez elle. Florian Maurice, le directeur technique de Rennes, se méfie forcément du club ukrainien. « C’est un tirage pas aussi simple qu’on peut le penser, c’est une équipe toujours présente sur la scène européenne depuis de nombreuses années. Évidemment, le contexte ukrainien fait qu’on ne sait pas exactement ce qu’on aura en face de nous, il reste encore presque 4 mois avant de jouer ce match là, ces derniers temps on avait jouer le Dynamo Kiev à Cracovie, le Shakhtar a joué ses matches à Varsovie, ce sera quoi qu’il en soit un match difficile car c’est une équipe habituée à jouer ces rencontres donc il faudra être vigilant. »

Avant de rajouter : « A nous de bien préparer ça et d’être le mieux, à ce moment là, sur le plan physique, technique et mental. » Dans ce duel qui aura lieu les 16 et 23 février prochains, à commencer par un match à l'extérieur, Rennes va devoir faire face à un autre soucis de taille. La présence au Shakhtar de Mykhaylo Mudryk, la pépite ukrainienne de 21 ans, que toute l'Europe s'arrache. Le directeur technique a réagi également sur ce dernier : « Oui c’est le joueur phare de cette équipe mais ils ont aussi d’autres joueurs ukrainiens à côté qui sont intéressants. C’est un joueur fort devant le but, doué techniquement, ce sera évidemment un joueur à surveiller, à moins que d’ici là il ne soit plus au Shakhtar mais ça je ne le contrôle pas ».