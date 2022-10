Toute l’Europe s’arrache la pépite Mykhaylo Mudryk

La suite après cette publicité

C'est le nouveau phénomène du football ukrainien. Après avoir éclaboussé de son talent le Shakhtar Donetsk la saison dernière, Mykhaylo Mudryk montre cette saison qu'il fait partie des meilleurs joueurs de sa génération. L'année dernière déjà, il ne cessait de surprendre au point de s'être même mis le public du Real Madrid à ses pieds. Après une performance XXL en Ligue des champions face au futur vainqueur, Mudryk avait été ovationné par l'Estadio Santiago Bernabeu. De quoi confirmer un peu plus qu'il est un joueur à part. Cette saison, il continue de montrer tout son talent et forcément, après des performances remarquées et remarquables en Coupe d'Europe, son profil a attiré les plus grands clubs de la planète.

Du haut de ses 21 ans, le natif de Krasnograd a un profil unique. Percutant, fin techniquement et bon dans la finition, il incarne l'ailier moderne recherché par quasi tous les clubs. Alors forcément, le Shakhtar Donetsk, qui ne pourra pas le retenir éternellement, se frotte déjà les mains devant l'intérêt prononcé d'Arsenal, du Real Madrid, Manchester City ou encore du PSG. « Les phares sont sur lui. Les Italiens apportent des propositions basses avec lesquelles nous ne nous asseyons même pas pour négocier. Il y a beaucoup de candidats anglais, il y a les Espagnols, les Français aussi, mais il faut maintenant le bon montant pour l'avoir. Avec Mbappé, Leão et Vinicius, Mudryk est le joueur le plus fort dans ce rôle», a expliqué Carlo Nicolini, directeur sportif adjoint du Shakhtar dans un entretien pour Calciomercato.

Estimé à plus de 100 millions d'euros !

La direction ukrainienne sait évidemment qu'elle peut tirer une très belle somme de sa pépite, alors pas question de la brader. Et alors que les plus gros clubs se battent pour la récupérer, l'intérêt est donc de faire monter les prix. Ces derniers mois, la Juventus, le Bayern Munich et Manchester United ont tenté une approche pour récupérer Mudryk. Mais ces derniers ont été rapidement refroidis par les exigences XXL du Shakhtar qui s'appuie sur les récents transferts pour fixer le prix de sa pépite. « Est-ce que 40 millions d'euros suffisent pour l'acheter. Nous ne parlons pas pour ces chiffres. Pas même pour 50. À ce prix, nous n'appelons même pas le président pour lui faire l'offre. Nous valorisons Mudryk plus qu'Antony, de Manchester United, pour qui 100 millions d'euros ont été versés », a expliqué Carlo Nicolini. Une somme colossale donc et bien loin des 25 millions qu'a tenté de proposer le Bayern Munich cet été (avant de finalement prendre Mathys Tel).

De son côté, le directeur sportif Darjo Srna utilise la même stratégie et fait, doucement mais sûrement, monter les enchères. «Arsenal et Manchester City sont deux équipes qui sont intéressées par le joueur. Mais il y a aussi d'autres clubs qui peuvent dépenser cette somme immédiatement. Nous ne sommes pas obligés de vendre, nous ne voulons pas faire des folies. Nous ne voulons pas présenter des chiffres qui ne sont pas réalistes. Mais dans cette équipe, il est le plus décisif. Si vous voulez signer certains joueurs qui font la différence dans les meilleurs clubs, vous avez également besoin de l'argent nécessaire. Si quelqu'un veut le prendre, il devra payer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et respectez notre président et notre club.» Au printemps dernier, les agents de Mykhaylo Mudryk avaient tenté de le placer en Europe pour lui faire quitter la guerre en Ukraine. Depuis, après un transfert avorté à Valence, l'ailier de 21 ans a confirmé au Shakhtar. Pour le plus grand bonheur de son président Rinat Akhmetov, riche propriétaire ukrainien du club et ennemi de Vladimir Poutine, qui ne bradera pas son joueur dans un contexte difficile.