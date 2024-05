Le Real Madrid hallucine après sa nouvelle remontada en Ligue des Champions

On pourrait croire qu’avec 14 Ligues des Champions au palmarès, le Real Madrid serait rassasié de coupes d’Europe. En réalité, c’est tout le contraire. Le 1er juin prochain, à Wembley, le club détenant le plus grand nombre de C1 de l’histoire du football tentera d’accroître un peu plus son avance sur ses concurrents face au Borussia Dortmund. Car, contrairement au PSG hier, les Madrilènes sont les rois des revirements de situation incroyables. Récemment, on se souvient des come-back XXL au Bernabéu face à Chelsea et Manchester City en 2022. Eh bien, une fois encore, l’antre merengue a été le théâtre d’une remontada de folie.

Une remontada dont la star est Joselu, un attaquant de 34 ans arrivé l’été dernier pour jouer les doublures venu planter un doublé dans les arrêts de jeu pour donner la victoire aux siens (2-1). Encore une folie que seul le Real Madrid semble pouvoir se permettre en Ligue des Champions. Mais quelle est cette recette du miracle ? Les joueurs eux-mêmes peinent parfois à l’expliquer. Mais un élément revient souvent : un collectif paré à toute épreuve.

Un collectif en or

« Encore une fois, je ne sais pas comment l’expliquer, on a tout donné. On est satisfait de la victoire. C’est le mental, on est très soudé, on essaye de jouer ensemble, de se donner à fond. J’entends beaucoup dire que c’est de la chance, mais quand ça arrive autant, ce n’est pas de la chance. On va en finale, on va tout faire pour gagner le match. La force du club, les supporters étaient là, quand on perdait, ils nous poussaient encore », a confié Ferland Mendy au micro de Canal+, suivi par l’un des héros du match, Vinicius Junior, au micro de Movistar+.

« Cette équipe et le fait d’avoir pu jouer tant de fois sur ce terrain et de le faire à nouveau. C’est le Real Madrid, nous croyons toujours en nous-mêmes et cela s’est produit une fois de plus. Nous visons la quinzième Ligue des Champions. Quand nous jouons à domicile, nous sentons l’unité de notre équipe et c’est ce qui fera toujours la différence. Si je dois redescendre pour défendre, je le fais sans problème. Nous allons aller à Londres pour atteindre une autre finale. J’ai la chance de pouvoir jouer sous ce maillot. C’est un rêve de pouvoir jouer au Real Madrid. J’ai quitté Sao Gonçalo, normalement les gens ne partent pas de là, mais je suis parti et je suis en train d’écrire une grande histoire avec cette équipe et avec ces supporters qui m’aiment tellement et pour qui je suis tout. »

Enfin, même l’homme qui s’apprête à vivre sa sixième finale de C1 en tant que coach, Carlo Ancelotti, a du mal à croire à ce nouveau coup de théâtre. «Cela s’est reproduit. Ce qui s’est produit à maintes reprises, et qui est inexplicable, s’est reproduit. Un public qui pousse et des joueurs qui y croient. Nous avons bien joué, je pense que c’était un match difficile, mais nous avons bien contrôlé le match, nous n’avons pas perdu la tête quand ils ont marqué et nous avons récupéré le match. Je remercie les supporters, le club et surtout les joueurs, qui ont réalisé une saison à laquelle personne ne s’attendait, y compris moi. Je ne m’attendais pas à ce que cette équipe soit capable de faire ce qu’elle a fait. Atteindre la finale… nous allons vivre un grand moment avec les supporters ces jours-ci, nous fêtons le championnat», a-t-il confié en conférence de presse.