Qualifs Mondial 2022 : le Brésil valide son billet pour le Qatar

Leader du classement des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 de la zone Amérique du Sud, le Brésil savait qu’il avait un pied et demi au Qatar. Désormais, c’est officiel : les quintuples champions du monde seront bel et bien présents au Mondial organisé dans le petit pays du Golfe.

Opposée cette nuit à la Colombie, la Canarinha a bataillé, mais a finalement réussi à s’imposer sur le plus petit des scores (1-0). Un but made in Ligue 1 puisque c’est le Lyonnais Lucas Paqueta qui a marqué sur une offrande de Neymar. De leur côté, les Cafeteros réalisent une mauvaise opération. Cinquièmes avec 16 points, ils possèdent le même nombre de points que l’Uruguay (6e) qui doit encore jouer. Pour rappel, seuls les cinq premiers sont qualifiés.