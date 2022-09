Manchester United-Arsenal | Streaming : comment regarder le match en direct

On est loin de l'incroyable rivalité Sir Alex Ferguson/Arsène Wenger ayant animé la Premier League pendant bien des années entre la fin des années 1990 et le début des années 2000. Mais l'affiche opposant Manchester United à Arsenal demeure un incontournable du football anglais. Dimanche après-midi, sur les coups de 17h30, le coup d'envoi de ce choc de la 6ème journée de Premier League sera donné à Old Trafford, entre deux formations aux dynamiques positives. Leaders invaincus (5 victoires en 5 matchs), les Gunners auront à cœur de confirmer leurs débuts canon pour leur premier gros test de la saison. Les Red Devils, après un départ compliqué (2 défaites lors des deux premières journées), vont mieux (3 succès consécutifs) et veulent poursuivre leur remontée au classement, où ils pointent à la 5ème position.

La suite après cette publicité

Six points séparent actuellement les deux rivaux, qui feront tout pour arracher les trois points et offrir un spectacle digne de ce nom au Théâtre des Rêves. Porté par sa recrue phare Gabriel Jesus depuis le début de saison, Mikel Arteta pourrait devoir se passer de Martin Odegaard, son capitaine essentiel dans le collectif londonien. Touché à la cheville, le Norvégien est incertain, tout comme le portier titulaire Aaron Ramsdale (cuisse). Au milieu, il faudra aussi faire sans Thomas Partey, blessé pour plusieurs semaines, et Oleksandr Zinchenko, autre recrue très importante pour Arsenal. Côté mancunien, Erik ten Hag aura lui tout son effectif à disposition, à l'exception d'Anthony Martial (tendon d'Achille). Antony, recruté pour 100 M€, pourrait faire ses grands débuts en Angleterre pour cette affiche de prestige.

Regarder le match MU-Arsenal en streaming

Comme vous le savez depuis le début de l'exercice en cours, il faudra continuer à bousculer vos habitudes, car cette rencontre sera seulement diffusée sur la chaîne historique du football français, à savoir CANAL+, qui a diffusé de nombreux classiques depuis sa création en 1984, et non plus en simultané sur RMC Sport, qui ne sous-licencie plus les droits à CANAL+. Il faudra donc suivre ce choc XXL opposant Manchester United au club de la capitale sur CANAL+ ce dimanche après-midi à 17h30.

Pour suivre cette affiche de Premier League entre le club entraîné par Mikel Arteta et celui mené par Erik ten Hag, vous pourrez le faire en streaming sur CANAL+. Pour ne rien rater de ce duel entre ces deux équipes qui ont échoué à atteindre le Top 4 et donc à se qualifier pour la Ligue des champions cette saison et pour suivre ce match en streaming, vous devez vous inscrire sur le site OTT de C+ (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, en fonction d'où vous allez regarder ce nouvel affrontement entre ces deux mastodontes du Royaume de Sa Majesté (33 titres de champion à eux deux). Le stream, disponible en haute qualité via l’application My Canal, sera ainsi accessible sur de nombreux équipements n’importe où, aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette, sans oublier votre smartphone, à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G ou 5G.

Comment regarder le streaming MU-Arsenal ce dimanche après-midi en HD ?

Si, comme nous, vous souhaitez regarder cette rencontre installé chez vous tranquille, il faudra vous connecter sur votre compte CANAL+. Plusieurs solutions pour cela, puisque vous pouvez vous connecter à l'univers CANAL+ via votre box (Orange, SFR, Free, Bbox, Bouygtelecom), votre Smart TV, votre ordinateur, une chromecast ou tout simplement votre smartphone. De plus, CANAL+ propose un bon plan, avec un abonnement à 20,99 € sans engagement. Ainsi, votre abonnement sera actif immédiatement et vous pourrez profiter au dernier moment de cette soirée foot ainsi que du meilleur de la Champions League, de la Premier League, de la Ligue 1 Uber Eats, du cinéma, de la Formule 1, du rugby et du Moto GP.

Et ce n’est pas tout. Si vous voulez suivre l'intégralité de la Ligue de Champions et de la Premier League avec des affiches incroyables dont PSG-Juventus, Tottenham-OM, PSG-Benfica, Chelsea-Liverpool ou encore le derby de Manchester entre United et City, avec un abonnement sans engagement à 24,99€ ou 12,49€/mois pour les moins de 26 ans, c’est le moment de souscrire à l'offre CANAL+ SPORT.

Cliquez ici pour activer votre abonnement aux offres CANAL+ et accéder au match Manchester United-Arsenal.