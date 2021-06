Inter : le bel hommage des supporters à Christian Eriksen et Simon Kjaer

C'est une image que personne ne veut voir, que ce soit sur un terrain de foot ou en dehors. Mais pourtant, la scène où Christian Eriksen (29 ans) s'écroule en plein match en raison d'un malaise cardiaque s'est bel et bien déroulée lors du match entre le Danemark et la Finlande (0-1) à l'Euro 2020 samedi. Si le joueur se trouve dans un état stable après avoir frôlé la mort, il le doit évidemment au travail des médecins présents sur place, mais aussi de ses coéquipiers, et notamment de Simon Kjaer (32 ans), le capitaine danois. Le défenseur de l'AC Milan s'est en effet précipité vers son compatriote afin de rapidement de placer en position latérale de sécurité, afin qu'il n'avale pas sa langue, en attendant l'arrivée des secours.

Un geste qui n'a pas échappé à tous ceux ayant tremblé devant leur écran de télévision ou au stade à Copenhague. Ni aux tifosis de l'Inter Milan. La Curva Nord a affiché son soutien à son joueur Christian Eriksen à travers une banderole déployée dans les rues de Milan. Dans une autre banderole, les fans des Nerazzurri ont aussi mis de côté la rivalité avec l'AC Milan afin de rendre hommage à Simon Kjaer avec le message suivant : «honneur à Simon Kjaer. Un grand homme et capitaine». Une belle manière de rappeler qu'il y a d'autres choses plus importantes que le football dans la vie.

