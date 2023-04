Naufrage d’Upamecano et visage séduisant du Bayern, les surprenantes déclarations de Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

C’était un choc très attendu pour ces quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Intronisé entraîneur du Bayern Munich durant la trêve internationale, Thomas Tuchel menait déjà son équipe à l’Etihad Stadium pour affronter Manchester City. Outsider dans cette double confrontation, le coach allemand n’oubliait pas non plus qu’il fut de ceux qui ont privé le Catalan de la Ligue des Champions, notamment en finale 2021 du temps de Chelsea. Pourtant ce soir, le match a rapidement tourné en faveur de Pep Guardiola.

Après la sublime ouverture du score de Rodri (27e), Manchester City a fini par balayer son adversaire en seconde période grâce à des buts signés Bernardo Silva (70e) et Haaland (76e) pour l’emporter 3-0. Le Bayern a pourtant eu des situations mais au final, ce sont bien les Anglais qui ont logiquement triomphé. «Je suis très content pour la performance et le courage de l’équipe. Je suis très triste pour l’équipe car on ne méritait pas le 3-0 » souriait Tuchel au micro de Canal Plus Foot.

Tuchel interpelle Upamecano

Sur Prime Video, il poursuivait son analyse à chaud. «Je pense que nous méritions au moins un but et en avons donné un ou deux de trop. Je pense que nos joueurs manquaient un peu de confiance et de forme. Bien sûr, le résultat est amer pour nous mais je suis un peu tombé amoureux de mon équipe aujourd’hui, de la façon dont ils se sont comportés. Même si cela semble étrange, j’ai pris beaucoup de plaisir.» Ses chances de qualification sont pourtant quasi nulles. Il le dit même sur Canal Plus. «On y croyait vraiment avant et pendant. Je ne veux pas que ça se termine mais ça va être très difficile.»

Le foot peut parfois réserver d’étonnantes surprises mais remonter trois buts à cette équipe semble impossible. Tuchel changera probablement certaines choses d’ici la semaine prochaine, date du retour. On pense notamment à la présence d’un Dayot Upamecano en grandes difficultés ce soir (notre rédaction lui a attribué un 3). «Il a fait un peu trop d‘erreurs aujourd’hui. Il y a eu quelques situations où il a manqué de concentration et où il a pris des décisions avec beaucoup de risques. Nous ne sommes pas en colère contre lui. Il est toujours jeune et fera encore des erreurs. Mais à City, c’est nécessaire de jouer sans erreur pour obtenir un résultat.» Ce soir, ce fut tout l’inverse.