Portugal : une légende critique Joao Felix

Le Portugal n’a pas fait forte impression depuis le début de l’Euro. Pourtant, au sortir d’un parcours de qualification impressionnant, la Seleção das Quinas avait toutes les armes pour réaliser un début de tournoi de haute qualité dans un groupe abordable. Mais après des victoires assez poussives face à la Tchéquie et la Turquie, les Portugais ont chuté en beauté face à la Géorgie. Titulaire lors du dernier match de cette phase de poules, Joao Felix n’a pas marqué des points. Parfois brillant, mais surtout décevant depuis le début de sa carrière, le Barcelonais continue de stagner. Un constat implacable qui crispe Maniche.

Légende portugaise, l’ancien attaquant a appelé son cadet à faire de grands changements : «je ne sais pas. Vous vous demandez pourquoi ça a stagné, je pense que dans le football, seuls les talents n’arrivent pas. Il faut être compétitif. Il faut aussi écouter, être plus humble… João a du talent, mais nous en parlions déjà il y a quatre ans et dans tous les clubs où il a évolué, il n’a pas pu jouer : il apparaît pendant dix matchs, puis il ne le fait pas ; puis encore un peu, puis plus rien. C’est très inconstant. Tu devrais t’arrêter un peu. Pensez à ce que vous avez fait. Vous pouvez faire les choses différemment.»