L'Inter en passe de s'offrir une pépite irlandaise

D'après les informations du Sun, le jeune Kevin Zefi (16 ans) va rejoindre l'Inter Milan dans les prochaines semaines. Cet ailier d'1,76m, appartenant aux Shamrock Rovers, devrait rejoindre le champion d'Italie en titre afin d'y effectuer la pré-saison avec Simone Inzaghi et ses hommes.

Kevin Zefi est considéré comme le plus grand talent irlandais depuis de nombreuses années. Il est devenu, à l'âge de 15 ans, le plus jeune buteur de la Premier League irlandaise en septembre dernier face à Longford Town. Le natif de Dublin renforcera les rangs des U19 de l'Inter, selon le tabloïd, alors que des clubs allemands et néerlandais le suivaient également de près.