PSG : le post énigmatique de Kylian Mbappé sur Instagram

Pour le 107e Classique de l’histoire, le PSG s’est offert le scalp de l’OM malgré son infériorité numérique. Un succès qui permet aux Parisiens de se rapprocher encore plus d’un titre qui leur tend les bras, mais également de s’aguerrir encore plus à quelques encablures d’une double confrontation déterminante face au FC Barcelone en quarts de finale de Ligue des Champions. Outre ce succès de prestige, la sortie de Kylian Mbappé à la 64e minute fait encore jaser sur les réseaux sociaux. Alors que son départ en fin de saison est acté, sa gestion est atypique avec Luis Enrique qui n’hésite pas à le faire sortir ou à le laisser sur le banc ces dernières semaines.

Mais alors que KM7 a affiché son désarroi au moment de sortir au Vélodrome en faisant la moue et en rejoignant directement les vestiaires, le technicien ibérique s’est agacé lorsqu’une question sur son meilleur joueur lui a été posé au micro de Prime Vidéo. Mais alors que la polémique était amenée à se calmer, l’attaquant de 25 ans a remis une pièce dans le distributeur. En effet, près d’une heure après le coup de sifflet final, Mbappé a publié un post énigmatique sur Instagram. On y voit le numéro 7 parisien de dos avec le brassard sur sa main et se dirigeant vers la sortie. Une manière d’afficher son incompréhension ou une manière de symboliser son dernier Classique en Ligue 1 ? Le bal des rumeurs bat de son plein et chaque version peut être véridique.