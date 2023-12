Liga : tenu en échec à Valence, le FC Barcelone rate le coche mais reprend sa troisième place

Victoire obligatoire pour le FC Barcelone. Battu à domicile en championnat par le nouveau leader Gérone (2-4) puis en Ligue des champions sur la pelouse du Royal Antwerp (2-3), le Barça se devait d’inverser la tendance pour profiter de la défaite de l’Atlético de Madrid à Bilbao plutôt dans l’après-midi. Pour cela, il fallait ressortir vainqueur d’un déplacement au Mestalla, où il y affrontait le Valence CF pour le compte de la 17e journée de la Liga. Sous pression depuis quelques semaines, Xavi et les siens devaient donc réagir pour ne pas finir sur une saison blanche…

Les 22 acteurs de la rencontre offraient aux spectateurs de l’antre valencien une entame animée, avec parfois des allers-retours d’un camp à l’autre. En témoigne le tir tendu de Roman Yaremchuk, dévié par Iñaki Peña (2e), suivi par son coéquipier Cristhian Mosquera, qui testait également le portier catalan (16e). Robert Lewandowski se montrait enfin dangereux dans l’autre zone de vérité, mais perdait deux duels face à Giorgi Mamardashvili, vigilant sur son tir puissant (18e) puis son ciseau du pied droit (28e).

Valence a eu besoin d’un exploit individuel pour revenir

Au retour des vestiaires après un premier acte animé mais vierge en buts, les Blaugranas prenaient le contrôle du jeu afin d’éviter toute mauvaise surprise dans son dernier tiers. Stratégie payante puisque Raphinha, lancé dans le dos de la défense, trouvait João Félix seul face au but. Le Portugais n’avait plus qu’à pousser le ballon dans les filets adverses, pour son troisième but en Liga (0-1, 55e). Le passeur brésilien n’était pas loin de doubler la mise d’une belle frappe au premier poteau, déviée par le dernier rempart géorgien, mais le ballon était déjà sorti quelques secondes auparavant (67e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Barcelone 35 17 12 10 5 2 31 19 10 Valence 20 17 -4 5 5 7 18 22

Finalement, il fallait un exploit individuel pour voir le club ché revenir à égalité : à l’entrée de la surface de réparation, Hugo Guillamon envoyait un superbe tir enroulé dans la lucarne gauche de Peña (70e), un but confirmé par le VAR. Les hommes de Xavi poussaient pour reprendre l’avantage, mais se heurtaient à une défense valencienne solide, notamment face à Raphinha, tenu en échec en deux temps (82e). Score final : 1-1. Le Barça ne profite pas du revers colchonero mais reprend malgré tout la dernière marche du podium, Valence monte en première partie de tableau.