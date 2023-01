Javier Pastore estime qu’il n’avait pas le niveau pour rester au PSG

Javier Pastore n’a pas laissé une empreinte indélébile du côté du Paris Saint-Germain même si les supporters du club parisien savent que l’Argentin n’a que trop rarement évolué à son meilleur niveau lors de son passage dans la capitale. le joueur de désormais 33 ans s’est confié sur son passage au PSG durant une interview accordée à nos confrères d’Oh My Goal mais aussi sur son départ. El Flaco a notamment estimé que son niveau à l’époque ne lui avait pas permis pas de rester à Paris. «C’était super difficile, oui, parce que je ne voulais pas partir. Mon coeur me disait: on va rester cinq ans et je vais finir ma carrière ici. C’était l’aventure rêvée pour un joueur de foot, jouer douze ou quinze ans ici, jouer avec Messi, Mbappé, m’entraîner avec eux, et pouvoir raconter ça à mes enfants plus tard. Cela aurait constitué le plus beau des cadeaux. Mais ce n’était pas juste. Je ne trouvais pas ça juste. Je n’avais pas le niveau du Paris Saint-Germain» a tout d’abord déclaré l’ancien Parisien.

La suite après cette publicité

Des propos qui permettent d’appréhender le recul de Javier Pastore sur cet épisode de sa carrière professionnel. EL Flaco en a d’ailleurs rajouté une couche en assurant qu’il agissait pour le bien de tout le monde en quittant le Paris Saint-Germain. «Pour moi, c’était le bon moment, je ne voulais pas m’obstiner, mais c’était compliqué aussi, parce que le président ne voulait pas me laisser partir. On a beaucoup échangé et eu des discussions, des rendez-vous à son domicile, je m’en rappelle très bien. Il me disait : 'mais non tu vas voir, tout va changer, on va aller voir un médecin pour tes blessures’. Mais il ne s’agissait pas de ça. A la fin, il faut être honnête. Le Paris Saint-Germain m’a énormément donné, à tous les niveaux, personnel, sportif et financier. Il a fait en sorte que je sois connu dans le monde entier, il m’a fait connaître la sélection. Pour que notre relation reste intacte, j’ai senti que je devais arrêter là» a notamment confié l’Argentin. Des propos rares mais qui montrent la sagesse acquise par l’Argentin au fur et à mesure des années passées loin du PSG.

À lire

Renato Sanches explique le choix PSG