FIFA 22 : la carte cheatée de Denis Zakaria

C'est le moment de la semaine tant attendu par les joueurs de Fifa Ultimate Team (FUT)! La Team of the Week (21e édition) vient juste de tomber, et il y a de sacrés joueurs dans cette sélection. À commencer par Denis Zakaria, très complet au milieu de terrain, Asensio et Koulialby qui sont aussi au top. On vous raconte tout ça en détail dans cet épisode de FUT Express.

