FC Lorient - Clermont Foot 63 : les compositions officielles

Vraie première à domicile pour les Merlus. Cet après-midi marque le début de la saison pour le Moustoir après le report du match contre l'Olympique Lyonnais. Sur une bonne lancée, le FC Lorient essayera de confirmer avec un troisième match sans défaite face à des Clermontois gonflés à bloc. En effet, le Clermont Foot 63, malgré une défaite cinglante 5-0, contre le PSG en ouverture, vient d'enchaîner deux victoires face à Reims et Nice. Les Merlus restent, quant à eux, sur deux matchs sans défaites contre le CF63. De quoi être confiant pour ce match, d'autant plus que Clermont n'a jamais réussi à faire la passe de trois après deux victoires d'affilées. Une rencontre à suivre sur Foot Mercato en live commenté.

La suite après cette publicité

Régis le Bris répète sa composition de ce début de saison et compte sur son homme fort Arnaud Laurienté pour occuper le flanc droit l'attaque bretonne. Un 4-3-3 dans lequel il pourra s'appuyer sur son avant-centre Terem Moffi. Le coach breton devra cependant faire sans Igor Silva blessé et Umut Bozok en phase de reprise. Léo Pétrot et Thomas Monconduit, ne sont pas du déplacement en raison de leur transfert. De son côté, Pascal Gastien a convoqué le même groupe que la semaine dernière lors de la victoire face à Nice (1-0). Medhi Zeffane est toujours absent suite à sa blessure, Souleymane Cissé est en phase de reprise tout comme Ebasan Rashani. Le coach clermontois, met en place le même 4-2-3-1 avec sa défense centrale Mateusz Wieteska/Florent Ogier et Mory Diaw en dernier rempart. Le milieu de terrain clermontois sera plein d'expérience avec la paire Maxime Gonalons/Johan Gastien. Saîf-Eddine Khaoui, buteur la semaine dernière, sera associé à Kommen Andric buteur à deux reprises en autant de matchs.

FC Lorient : Mvogo - Le Goff, Talbi, Laporte, Kalulu - Abergel (c.), Le Fée, Ponceau - Laurienté, Moffi, Ouattara

Clermont Foot 63 : Diaw - Seidu, Wieteska, Ogier (c.), Neto - Gonalons, Gastien - Khaoui, Cham, Allevinah - Andric,

Pour ce weekend de Ligue 1, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.