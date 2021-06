Euro 2020, Espagne : la délivrance d'Alvaro Morata

Cet Euro commençait à devenir un véritable calvaire pour Alvaro Morata (28 ans). Attaquant titulaire de la sélection espagnole, le buteur de la Juventus (à nouveau prêté par l’Atlético de Madrid) se voyait reprocher un énorme manque d’efficacité. De quoi faire perdre les nerfs à certains, notamment après les deux matches nuls de la Roja contre la Suède (0-0) et la Pologne (1-1).

Buteur contre la bande de Robert Lewandowski, Morata, qui avait raté un penalty contre la Slovaquie (5-0), était clairement pointé du doigt et beaucoup réclamaient une relégation sur le banc de touche et la promotion de Gerard Moreno. Mais Luis Enrique a tenu. Et hier, son pari a fini par payer. Auteur du but du 4-3 au début des prolongations face à la Croatie, Morata a vécu cette réalisation comme une délivrance.

Des moments difficiles

« Je remercie les supporters du soutien qu’ils nous témoignent chaque jour. Ils ne nous laissent pas tomber et nous non plus. Au cours des dernières semaines, nous avons vu des choses qui n'ont pas été agréables pour moi, ni acceptables, mais la majorité de l'Espagne me soutenait. Je dédie ce but à ma femme, mes enfants, ma famille et tous ceux qui me soutiennent. Il faut souvent traverser des moments difficiles et souffrir pour savoir profiter à 100% des bons moments », a-t-il déclaré face aux médias.

Une joie, forcément, pour son sélectionneur. « Je ne pense pas qu'il y ait un seul entraîneur au monde qui n'admire pas, ne valorise pas et ne loue pas un joueur comme Alvaro Morata. Il est capable de vous donner une continuité, il défend comme s'il était un défenseur central, il domine dans les airs, il marque des buts, il est fort. Nous devons beaucoup apprécier le fait d'avoir Alvaro au sein de l’équipe nationale. » Et il compte bien voir Morata briller face à la Suisse vendredi prochain !