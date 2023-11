Naples : Walter Mazzarri est impatient

Comme à son habitude, Aurelio De Laurentiis n’a pas fait dans la dentelle. Déçu des débuts en dents de scie de Rudi Garcia sur le banc de son équipe, le président du Napoli a décidé de licencier l’entraîneur français avec qui le contact était rompu depuis plusieurs semaines. Pour le remplacer, l’homme d’affaires napolitain a beaucoup hésité. Et alors qu’Igor Tudor semblait tenir la corde, c’est finalement Walter Mazzarri qui a repris le flambeau de l’ancien coach de Lyon et de Marseille.

La suite après cette publicité

Une décision qui avait de quoi surprendre alors que l’entraîneur transalpin de 62 ans n’avait plus de club suite à un passage raté à Cagliari. Son premier passage en Campanie aura néanmoins été une belle réussite entre 2009 et 2013. Interrogé en conférence de presse ce vendredi à la veille de son premier match face à l’Atalanta, l’ancien coach de l’Inter Milan s’est dit excité à l’orée de ce nouveau challenge : «Je suis excité. C’est l’équipe la plus forte que j’ai jamais entraînée . Je dois faire attention à la façon dont je parle, je suis célèbre pour me plaindre, mais c’est un autre Mazzarri, maintenant je ne le fais pas. Je ne me plains plus , je dormais douze heures par jour (rires, ndlr). Avec Spalletti, ils ont créé un chef-d’œuvre, j’étais ravi de voir Naples , c’était génial pour tout le monde, je pense aussi pour les Italiens, c’était un beau football. J’espérais pour pouvoir les coacher et grâce à De Laurentiis qui m’a appelé, j’espère pouvoir le faire au moins jusqu’à la fin de l’année.»