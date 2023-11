Naples : Walter Mazzarri prend finalement la succession de Rudi Garcia

Le feuilleton autour du nouvel entraîneur de Naples aura été bien plus compliqué que prévu. Dans un communiqué sobre publié ce mardi, le Napoli a annoncé le départ de Rudi Garcia : «La Società Sportiva Calcio Napoli a décidé de révoquer le rôle de M. Rudi Garcia en tant que directeur technique de l’équipe première. Merci à lui et à son équipe pour leur collaboration à ce jour.» Après le licenciement officialisé de l’entraîneur français, cinq mois après son arrivée en Campanie, la direction du Napoli avait fait de l’entraîneur croate Igor Tudor, sans banc depuis son départ précipité de l’Olympique de Marseille, une priorité. Mais après un désaccord contractuel, Aurelio De Laurentiis, le président des Gli Azzurri, avait opté pour une autre option : Walter Mazzarri (62 ans).

La suite après cette publicité

Le favori de ces dernières heures a finalement été intronisé à la tête du Napoli. «Walter Mazzarri est le nouvel entraîneur de Naples. Bienvenue Monsieur !», est-il écrit dans le post publié sur X par le compte officiel du club de Campanie. Proche d’Aurelio De Laurentiis et de l’environnement du Napoli, le manager italien va faire son retour chez le Champion d’Italie en titre, lui qui a débuté en tant qu’adjoint à Naples avant de prendre les rênes de l’équipe entre 2009 et 2013 et d’y remporter une Coupe d’Italie en 2012.