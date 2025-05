Serie A : Naples bute sur le Genoa mais reste en tête

La course au titre continue. En pleine forme avec quatre succès consécutifs, Naples espérait poursuivre sur sa lancée ce dimanche face au Genoa. Mais les Napolitains ont finalement laissé filer deux points précieux dans la course au Scudetto, concédant un match nul frustrant (2-2) lors de cette 36e journée de Serie A.

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 78 36 +30 23 9 4 57 27 2 Inter Milan 77 36 +42 23 8 5 75 33 3 Atalanta 68 35 +40 20 8 7 71 31 4 Juventus 64 36 +20 16 16 4 53 33 5 Lazio 64 36 +13 18 10 8 59 46 6 Rome 63 35 +18 18 9 8 50 32 7 Bologne 62 36 +13 16 14 6 54 41 8 Milan 60 36 +18 17 9 10 58 40 9 Fiorentina 59 35 +18 17 8 10 53 35 10 Côme 48 36 -1 13 9 14 48 49 11 Torino 44 36 -3 10 14 12 39 42 12 Udinese 44 36 -12 12 8 16 39 51 13 Genoa 40 36 -13 9 13 14 32 45 14 Cagliari 33 36 -17 8 9 19 37 54 15 Hellas 33 36 -33 9 6 21 31 64 16 Parme 32 36 -15 6 14 16 41 56 17 Lecce 28 36 -33 6 10 20 25 58 18 Empoli 28 36 -27 5 13 18 29 56 19 Venise 26 35 -21 4 14 17 28 49 20 Monza 18 36 -37 3 9 24 27 64 Voir le classement complet

Pourtant, le Napoli avait fait le plus dur : Romelu Lukaku avait ouvert le score dès la 15e minute, avant que Giacomo Raspadori ne redonne l’avantage à la 64e, les deux buts étant offerts par un Scott McTominay très inspiré. Mais entre-temps, Alex Meret avait malencontreusement dévié un ballon dans ses propres filets (32e), et Johan Vásquez a profité d’un relâchement défensif en fin de match (84e) pour égaliser. Ce nul a des conséquences directes sur la tête du classement : le Napoli conserve la première place, mais ne compte désormais plus qu’un petit point d’avance sur son poursuivant direct, l’Inter Milan.