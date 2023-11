Naples : énorme rebondissement pour Igor Tudor

L’annonce du départ de Rudi Garcia du Napoli est très attendu, mais celle de son remplaçant l’est encore plus pour les supporters du champion d’Italie en titre. La direction napolitaine, portée par son président Aurelio De Laurentiis, a accéléré en interne depuis dimanche et la défaite de trop contre Empoli (0-1), pour trouver un nouvel entraîneur. Après une réunion organisée à Rome avec ses dirigeants Mauro Meluso, Maurizio Micheli et Antonio Sinicropi, De Laurentiis semblait avoir jeté son dévolu sur un ancien de l’OM.

En effet, le nom d’Igor Tudor a rapidement sonné comme celui du favori pour remplacer Rudi Garcia, même si Fabio Cannavaro était également sondé. Comme la saison dernière pour remplacer Luciano Spaletti, la liste du casting est longue, mais les Partenopei ont finalement proposé un contrat d’une année à l’ex-entraîneur de l’OM, qui aurait finalement donné son accord avec les conditions fixées par le président napolitain. L’entraîneur croate et son agent attendaient la décision finale prise par la direction de Naples.

Igor Tudor espérait un contrat plus long

Mais alors que les médias italiens n’attendaient plus que l’officialisation de Tudor sur le banc napolitain, Aurelio De Laurentiis pourrait finalement changer d’avis et opter pour un autre nom. En effet, alors que Tudor reste dans l’attente d’une réponse officielle de De Laurentiis, le président de Naples semble en ce moment vraiment plus tenté et déterminé à faire revenir Walter Mazzarri à Naples, plutôt que de faire confiance à Igor Tudor.

La raison ? Le manager croate de 45 ans souhaiterait un contrat de minimum deux années, alors que Mazzarri a d’ores et déjà accepté un contrat de 6 mois à Naples, sans option supplémentaire pour la suite, selon l’édition italienne de Sky Sports. C’est donc lui qui devrait finalement gagner le banc de Naples, d’autant plus qu’il s’agit d’un proche d’Aurelio De Laurentiis et de l’environnement du Napoli. Le manager italien de 62 ans a débuté en tant qu’adjoint à Naples avant de prendre les rênes de l’équipe entre 2009 et 2013 et d’y remporter une Coupe d’Italie en 2012.