Bologne : une nuit blanche historique pour célébrer les héros de Thiago Motta

Véritable attraction surprise en Italie cette saison, l’équipe de Bologne a passé les mois de Serie A sans jamais faiblir. Les joueurs de Thiago Motta n’ont pas cessé de confirmer les belles impressions en progressant collectivement et individuellement. Le dimanche 12 mai 2024 risque de devenir une date historique pour le club d’Emilie-Romagne. En effet, avec la victoire bolonaise contre le Napoli doublée à la défaite romaine face à l’Atalanta, les Rossoblù ont officiellement empoché leur qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les garçons de Thiago Motta ont en effet 7 points d’avance sur l’AS Roma : impossible à rattraper désormais. Une performance aussi belle qu’inattendue pour le Bologne de Thiago Motta. Il s’agit du premier ticket pour la coupe aux grandes oreilles depuis son changement de nom en 1992. Pour retrouver un Bologne européen, il faut remonter à l’année 2003, soit 21 ans, lorsqu’ils étaient finalistes de la Coupe Intertoto, aujourd’hui disparue. Mais pour la plus grande compétition continentale, il faut remonter à la saison 1965, il y a près de 59 ans. Le rêve émilien va devenir réalité l’année prochaine aux côtés d’autres belles histoires comme Girona en Espagne.

Ce club et ses supporters ont traversé d’innombrables hauts et bas, mais l’interminable attente a payé. Il y a 22 ans, Bologne manquait la qualification pour la Ligue des Champions lors de la dernière journée de la saison. Depuis, les tifosi de Bologne ont dû subir deux relégations en Serie B et des saisons plutôt médiocres en Serie A, au point de devenir une équipe presque insignifiante. Aujourd’hui, Thiago Motta, arrivé en grande pompe il y a un an et demi, a réussi à donner une nouvelle vie à un club italien historique aux 7 Scudetti, parvenant à divertir toute la péninsule tout au long du parcours en championnat et obtenant ainsi la qualification pour la précieuse Ligue des Champions. «Belle performance et grand test réussi contre une équipe importante aujourd’hui. Je ne fais pas les calculs pour la Ligue des Champions, je mets toute mon énergie pour profiter de ce moment et de ces gars fantastiques. Je suis content pour les fans qui nous suivent pour vivre ces moments en nous soutenant, même dans les difficultés, mais je suis particulièrement heureux pour mes garçons», avait affirmé l’entraîneur italien après le succès contre Naples (0-2). Une fois qualifiés mathématiquement, l’effectif et le staff bolonais sont descendus dans les rues pour faire la fête toute la nuit avec leurs tifosi.

Un chantier parfaitement construit !

Ce succès tonitruant est une œuvre collective qui porte d’abord la marque d’une forte collaboration entre la direction sportive et la direction technique aux côtés d’une propriété active et impliquée. Depuis le rachat du club par Joey Saputo, patron d’une grande compagnie laitière canadienne, les Rossoblù ont connu de nombreux changements dans leur organigramme, à commencer par leur staff technique. De janvier 2014 à aujourd’hui, sept coachs (Stefano Pioli, Davide Ballardini, Diego López, Delio Rossi, Roberto Donadoni, Pippo Inzaghi, Siniša Mihajlović et l’intérimaire Luca Vigiani) se sont succédés avant de trouver le chef d’orchestre parfait en la personne de Thiago Motta. Cette révolution s’est accompagnée d’une refonte totale de la direction en 2022 avec l’arrivée de Giovanni Sartori à la technique et de l’ancien joueur Marco Di Vaio au sportif, qui a considérablement métamorphosé la philosophie du club. Après avoir accompli plusieurs exploits, dont l’inoubliable conte de fée du Chievo (deux participations en coupes de l’UEFA et une participation aux barrages estivaux de la Ligue des Champions), Giovanni Sartori se réinvente en véritable architecte de Bologne. En l’espace de seulement deux mercatos d’été, le dirigeant italien de 67 ans a réussi à faire venir dans les rangs de Motta des joueurs provenant de ligues mineures, mais qui avaient un potentiel non négligeable et aujourd’hui largement maximisé par Motta. Tout cela a été permis grâce à une planification précise : des milliers de matchs regardés dans les tribunes des stades en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Suisse, au Danemark, en Écosse, en Pologne, en Espagne et au Portugal, partout en Europe. Les joueurs observés par Sartori sont ensuite insérés dans la base de données du club puis à nouveau analysés une fois à domicile et une autre fois à l’extérieur par trois recruteurs différents, et enfin des rapports sont établis qui sont évalués par Sartori en personne.

Cette philosophie à l’international a permis de ramener des joueurs assez méconnus du grand public tels que Joshua Zirkzee, Lewis Ferguson, Stefan Posch, Sam Beukema, Dan Ndoye, Riccardo Calafiori ou encore Jhon Lucumí. Ces sept joueurs possèdent désormais une valeur marchande cumulée frôlant même les 200 millions d’euros, alors qu’ils ont été achetés pour un montant global de 45,5 millions d’euros. Sans oublier l’ajout de certains joueurs de Serie A en manque de temps de jeu dans leur précédent club comme Alexis Saelemaekers et Giovanni Fabbian. La saison exceptionnelle vécue par Bologne se reflète pleinement dans les idées avancées par Thiago Motta. Des choix technico-tactiques qui ont permis au club émilien de gagner et de bien jouer, satisfaisant même les palais les plus exigeants d’un public qui n’avait pas l’habitude de se battre pendant des décennies sur des scènes aussi importantes. La lumière apportée par l’ancien Parisien se caractérise par un pressing haut, offensif et suffocant, assaisonné d’une approche classique ascendante et de rôles interchangeables du milieu de terrain vers le haut. La rédaction de Foot Mercato consacrait déjà la saison passée un grand dossier sur la méthode Motta tirée des préceptes des plus grands entraîneurs italiens. Une organisation tactique qui culmine dans un 4-2-3-1 (ou, le cas échéant, 4-3-3) qui ne donne aucun repère aux adversaires. Dans ce changement continu de fonctions, l’objectif est de faire travailler au mieux l’équipe disponible, atteignant presque la surperformance grâce à une organisation de jeu méticuleuse, précise et détaillée. Ce n’est pas un hasard si Motta fait partie des entraîneurs les plus convoités d’Italie.

De grandes décisions à prendre

Zirkzee qui crie dans les rues de Bologne au niveau du toit ouvrant de sa voiture, un journaliste italien qui monte dans la voiture de Riccardo Orsolini pour se rendre sur les lieux de la fête, des fumigènes à tous les coins de rue, les drapeaux et les tifos sortis dans chaque parcelle… Les scènes de liesse ont de quoi attirer l’œil de tous les supporters du football du monde, même ceux qui ne suivent pas le Calcio. Mais après la belle fête, la direction sportive s’apprête à vivre un été très particulier où plusieurs membres héroïques de cette épopée chevaleresque risquent de recevoir des coups de fil, à commencer par Thiago Motta. Ce n’est plus vraiment une surprise mais l’avenir de l’ancien joueur du PSG s’écrit de plus en plus loin de Bologne, comme nous vous le révélions en exclusivité en mars dernier. En effet, l’entraîneur italien a déjà prévenu sa direction qu’il avait reçu des approches concrètes de la part de certains clubs dont la Juventus qui en fait une priorité absolue et avec qui il a déjà un accord. L’AC Milan continue de pousser pour battre la concurrence turinoise sur le fil, alors que Zlatan Ibrahimovic, désormais dirigeant chez les Rossoneri, en fait l’un de ses noms favoris pour succéder à Pioli. La direction bolonaise s’active donc pour anticiper le départ du tacticien italien et plusieurs profils ont été sondés ces dernières semaines par les dirigeants. Selon nos indiscrétions, Vincenzo Italiano, Stefano Pioli et Alessio Dionisi sont les trois profils les plus convoités, alors que la presse italienne ajoute également celui de Maurizio Sarri.

A voir désormais si la célébration historique de la nuit dernière changera quelque chose dans l’avenir de Thiago Motta qui n’a encore rien signé officiellement malgré des offres concrètes sur son bureau. Au rayon des autres dossiers à gérer par Bologne, toutes les pépites bolonaises qui ont explosé cette saison vont attirer du monde, surtout l’attaquant phare, Joshua Zirkzee qui affiche un compteur de 11 buts et 4 passes décisives en Serie A. De grandes écuries italiennes convoitent l’ancien joueur du Bayern. En effet, l’AC Milan et la Juventus ont coché le nom du Néerlandais pour le prochain mercato d’été, alors que la direction de Bologne en demande plus de 60 millions d’euros. La Vieille Dame a également Riccardo Calafiori de Bologne dans le viseur. Le club turinois espère bien ramener le maximum de protégés bolonais dans le Piémont afin de contenter Thiago Motta, en pole position pour prendre le relais de Massimiliano Allegri. Malgré ces départs presque assurés, Bologne peut compter sur une direction consciente des mois décisifs qui arrivent.