Bologne : Thiago Motta a prévenu sa direction

Toujours 4e de Serie A avec Bologne 9 journées de la fin, le Bologne de Thiago Motta continue de jouer les trouble-fêtes. Et l’ancien milieu de terrain continue d’attirer les clubs plus puissants, intéressés par sa méthode et ses résultats. Comme nous vous le révélions au début du mois de mars, la Juventus Turin fait partie des candidats pour le récupérer dès cet été.

Selon nos informations, Thiago Motta a d’ailleurs informé sa direction qu’il avait reçu des approches concrètes de la part de certains clubs. Cela dit, il est prêt à rester un an de plus sur le banc de Bologne, surtout en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Bologne possède 3 points d’avance sur le 5e, l’AS Roma.