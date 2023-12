Bologne : le métamorphosé Joshua Zirkzee met l’Italie à ses pieds

Sans aucun doute, Bologne sera l’une des équipes à suivre durant la deuxième partie de saison en Italie. Habitué à lutter pour sa survie dans l’élite italienne, le club basé en Émilie-Romagne surprend tout son monde en occupant les hautes sphères de la Serie A depuis maintenant deux saisons. Séduisants en championnat, les Bolonais ont confirmé après 16 journées leur statut de prétendants à l’Europe dans la mesure où ils squattent provisoirement la cinquième place au classement, en marge du déplacement à l’Atalanta Bergame ce samedi (15h00). Certes, on retiendra avant tout l’excellent travail réalisé par Thiago Motta. Aux commandes de l’écurie italienne depuis septembre 2022, l’ancien Parisien a imposé progressivement sa patte en se dotant d’un collectif bien huilé et dorénavant réputé pour son agressivité sur le terrain, son contre-pressing incessant et son utilisation des espaces, le tout en s’accaparant la possession du ballon. Mais ces derniers temps, un autre homme fait sensation à Bologne : Joshua Zirkzee.

Irrésistible depuis la reprise début août, l’attaquant néerlandais s’est distingué à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe d’Italie face à l’Inter Milan (2-1), mercredi soir. Lancé tardivement par son entraîneur, le joueur de 22 ans a grandement contribué à la chute de l’ogre milanais, double tenant du titre. À l’heure où Bologne bataillait pour revenir dans la partie suite à l’ouverture du score de Carlos Augusto pour les Lombards (92e) dès les premières minutes de la prolongation, l’international Espoir néerlandais (19 capes, 7 buts) a fait taire le public de Giuseppe Meazza en offrant le but égalisateur à Sam Beukema (112e). Et avec brio ! À la réception d’un corner venu de la droite, le numéro 9 s’est targué d’une splendide aile de pigeon pour servir son coéquipier au milieu d’une forêt de jambes adverses. Un geste acrobatique de grande classe dont on pensait jusqu’à ce jour que seul Zlatan Ibrahimovic en avait le secret.

Loin d’être rassasié, le Batave a récidivé quatre minutes plus tard. Sur une contre-attaque menée à vive allure, il a effacé prodigieusement Francesco Acerbi d’un subtil petit pont avant de lancer dans la profondeur Dan Ndoye qui s’est contenté de finir le travail (116e). Aux anges, Thiago Motta s’est empressé de chanter les louanges de son protégé, principal artisan de la qualification des Rossoblù pour les quarts de finale de la compétition. «C’est un joueur de grande qualité. Il a un profil rare. C’est un jeune joueur technique, physique et surtout très altruiste. Il pense d’abord au groupe puis à lui-même. Il a quelque chose en plus. Nous sommes heureux de l’avoir et lui est très heureux d’être avec nous. Il sait qu’il doit poursuivre sur ses efforts et qu’il doit travailler pour maintenir son niveau. Ses coéquipiers sont aussi là pour lui permettre de briller», concédait Thiago Motta à l’heure d’analyser sa prestation du soir en zone mixte.

La saison de la confirmation pour Joshua Zirkzee ?

Dans la lignée des propos de l’Italien, Marco Di Vaio s’est à son tour montré dithyrambique envers l’ancien joueur du Bayern Munich. «Pour Bologne, c’est un joueur très important. On voulait vraiment Joshua Zirkzee parce qu’on avait vu son talent… Le grand mérite lui revient car il a eu un déclic suite au départ d’Arnautovic. Il a compris la leçon, ce que Thiago Motta attendait de ses joueurs. Il a fait un saut qualificatif d’un point de vue mental car il avait déjà montré son potentiel technico-tactique à l’entraînement. Maintenant, il prend ses responsabilités», exprimait le directeur sportif de Bologne sur les antennes de Sky Italia. Désormais impliqué sur 12 buts des Rossoblù en 17 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice en cours, Joshua Zirkzee semble enfin démontrer l’étendue de ses qualités. De bon augure pour un joueur annoncé comme un futur crack à ses débuts au Bayern Munich. Formé en Bavière, le natif de Schiedam aux Pays-Bas s’est forgé une belle réputation au sein des équipes jeunes du club munichois. Propulsé en équipe première en 2019, il s’est distingué par plusieurs entrées fracassantes avant de progressivement rentrer dans le rang. Débauché par Anderlecht au sortir d’un prêt infructueux à Parme, le Batave a effectué un passage remarqué en Belgique. Contribuant au regain de forme de la formation bruxelloise, à l’époque emmenée par Vincent Kompany, il a bouclé l’exercice 2021-2022 sur une note plus qu’honorable (18 buts, 10 passes décisives en 46 apparitions TCC) avant de rentrer au bercail.

Un retour de courte durée. Voué à intégrer la rotation du champion d’Allemagne en titre sous la houlette de Julian Nageslmann, Joshua Zirkzee a souhaité voler de ses propres ailes pour atterrir à Bologne à l’été 2022 contre un chèque moyennant 8,5 M€. Mais pour sa première saison dans l’élite italienne, le Néerlandais a mis du temps avant de trouver ses marques. Appelé à suppléer Marko Arnautovic sur le front de l’attaque bolonaise, l’international Espoir néerlandais s’est contenté d’un rôle de second couteau. Eprouvant des difficultés à tirer son épingle du jeu et rattrapé par des pépins physiques à répétition, le Batave n’a trouvé le chemin des filets qu’à seulement 2 reprises en 21 matchs. Loin d’avoir le rendement escompté lors de son arrivée, Joshua Zirkzee a su profiter du départ de l’Autrichien pour faire son trou. Métamorphosé, le numéro 9 des Rossoblù est l’une des révélations de la première moitié de saison en Italie. Dans un style exaltant ses qualités physiques et techniques, le joueur de 22 ans sait se montrer décisif (8 buts) tout en participant à la construction du jeu (4 passes décisives). Capable de conserver le ballon dos au but en usant de son 1,90m, il n’hésite pas à décrocher pour être trouver entre les lignes et créer des décalages. En outre, il a admirablement trouvé sa place au sein du dispositif tactique préférentiel de Thiago Motta, le 4-3-3.

La Juventus Turin et l’AC Milan gardent un oeil sur lui ainsi que… le Bayern Munich !

Dans tous les bons coups, Joshua Zirkzee confirme au plus haut niveau et commence à se faire un nom en Italie. Et pour cause, le joueur de 21 ans dispose d’une belle cote de popularité de l’autre côté des Alpes. Surveillé par la Juventus Turin dans l’optique de venir concurrencer Dusan Vlahovic, loin de faire l’unanimité chez les Bianconeri, l’attaquant néerlandais figure dans les petits papiers de l’AC Milan à en croire les informations de Tuttosport. Pour venir épauler Olivier Giroud, qui a soufflé sur sa 37e bougie le 30 septembre dernier, le club lombard est en quête d’un attaquant de pointe. Si le nom de Jonathan David revient avec insistance, le dossier lié à l’international canadien a pris du plomb dans l’aile en raison de ses performances mitigées. Brillant avec les Dogues lors de l’exercice précédent, le Lillois n’est plus aussi décisif qu’avant avec la formation nordiste (5 buts en 17 matchs toutes compétitions confondues) à tel point que Paulo Fonseca n’a pas hésité à le reléguer à maintes reprises sur le banc, lui préférant Yusuf Yazici. En ce sens, les dirigeants de l’AC Milan auraient tendance à vouloir se pencher sur l’attaquant de Bologne, au sommet de son art.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Bologne 28 16 8 7 7 2 20 12 7 Atalanta 26 16 9 8 2 6 28 19

Si l’AC Milan souhaite rapidement passer à l’action pour éviter d’être devancé par la concurrence, l’écurie italienne devra débourser au minimum 40 M€ pour s’attacher les services d’un joueur sous contrat avec Bologne jusqu’en juin 2026. Une coquette somme qui pourrait faire les affaires du Bayern Munich à en croire les informations rapportées de Sport BILD. Lors de son transfert en Italie, l’ogre munichois était parvenu à s’accorder avec Bologne pour récupérer 50% des droits du natif de Schiedam dans l’éventualité d’une future vente (soit entre 20 et 25 M€). En prenant le soin d’inclure une clause de rachat en préambule de son départ à Bologne, le Bayern Munich dispose également d’un coup d’avance sur ses concurrents s’il souhaite faire revenir son ancien protégé d’autant que Thomas Tuchel reste particulièrement intéressé par son profil d’après nos informations. Pour l’heure, rien n’est encore décidé et le principal intéressé compte bien profiter des deux derniers rendez-vous à venir de la formation d’Émilie-Romagne en championnat, contre l’Atalanta Bergame ce samedi (15h00) puis face à l’Udinese le 30 décembre prochain, pour boucler l’année 2023 en beauté avant de confirmer en 2024.