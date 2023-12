Coupe d’Italie : Bologne élimine l’Inter Milan en prolongations et accède aux quarts de finale !

La Coupe d’Italie nous réservait une affiche grandiose en ce mercredi soir, puisque l’Inter Milan affrontait Bologne dans le cadre des huitièmes de finale. Hier, à la même heure, le Napoli se faisait d’ailleurs humilier face à Frosinone (0-4). De quoi motiver encore plus les hommes d’Inzaghi et de Thiago Motta, intenables ces dernières semaines en Serie A. Au terme d’une rencontre particulièrement disputée, l’Inter Milan n’a pas réussi à concrétiser sa forte domination. Bologne a eu du mal offensivement, mais n’a rien lâché de l’autre côté du terrain pour venir frustrer les ambitions milanaises.

La suite après cette publicité

Un vrai match tactique donc. Si les coéquipiers de Marcus Thuram ont poussé jusqu’à la fin, le pénalty manqué par Lautaro Martinez à l’heure de jeu (65e) aura coûté cher aux Nerazzurri. C’est finalement Carlos Augusto (92e), d’une tête rageuse sur corner, qui trouvera la faille en prolongation pour l’Inter (1-0). Mais Bologne répond par l’intermédiaire de Beukema, bien servi par Zirkzee (112e, 1-1). Ce dernier a été aussi l’auteur d’un travail formidable sur le but vainqueur de Ndoye (116e, 1-2), 4 minutes plus tard ! Les joueurs de Thiago Motta ont été héroïques et éliminent l’Inter Milan, tout en accédant aux quarts de finale de la Coupe d’Italie.