OL : l’irrésistible montée en puissance de Malick Fofana

Un pari qui paye. Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a dribblé plusieurs écuries allemandes pour s’offrir le jeune et prometteur Malick Fofana. Pour cela, les pensionnaires du Groupama Stadium ont mis 17M€ sur la table pour convaincre La Gantoise, qui pourrait percevoir «un montant maximum de 5M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert.» Un choix qui a questionné au départ, notamment par rapport à la somme investie. Mais le natif d’Alost, conseillé par John Textor à la cellule de recrutement, commence à convaincre tout le monde entre Rhône et Saône.

La suite après cette publicité

Un joueur apprécié sur comme en dehors des terrains

Après une première apparition en Ligue 1 le 14 janvier dernier face au HAC (21 minutes jouées), il a marqué lors de sa première titularisation cinq jours plus tard face à Bergerac en Coupe de France (1 but, 90 minutes jouées). Ensuite, l’ancien de La Gantoise a alterné entre titularisations et entrées en jeu, le plus souvent. Aligné sur l’aile gauche, il permute parfois durant les rencontres pour évoluer à droite. Le remuant Fofana a aussi dépanné au poste de piston à quelques occasions. Le tout sans rechigner.

À lire

OL - Monaco : la fierté de Pierre Sage

D’ailleurs, comme expliqué sur notre site le 27 février dernier, son attitude est très appréciée au sein de l’Olympique Lyonnais. Une source proche du club nous a indiqué qu’il est un jeune homme très respectueux et poli avec tout le monde. En ce qui concerne son niveau de jeu, on nous a assuré qu’au club on est convaincu de détenir "un gros, gros talent". Si le Belge au visage poupon doit encore progresser et s’épaissir physiquement, il évolue positivement. D’autant qu’il apporte ses nombreuses qualités, comme la vitesse et la percussion. Mais aussi son efficacité.

La suite après cette publicité

Une entrée gagnante face à Monaco

Entré en jeu hier à la 65e minute lors d’OL-Monaco, il été parfaitement lancé par Alexandre Lacazette et a inscrit le but de la victoire en contre, faisant preuve d’un énorme sang-froid (3-2, 84e). La recrue hivernale a fait lever tout le Groupama Stadium, qui l’a ovationné. Ses coéquipiers ont, eux aussi, été impressionnés. C’est le cas de Corentin Tolisso qui a confié en zone mixte : «je lui ai dit à la fin que c’était mérité. Il fait vraiment de bons entraînements et il est récompensé. Il grappille petit à petit du temps de jeu. Un jour, il sera amené à être titulaire, c’est une certitude.»

Depuis son arrivée, Fofana a disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues, dont seulement 5 dans la peau d’un titulaire. Joker de luxe, il a marqué 3 buts depuis son arrivée. Mais des buts qui comptent comme hier face l’ASM ou encore lors du succès 3 à 1 face au FC Nantes le 7 avril. En confiance, il est récompensé de ses efforts comme l’a avoué Pierre Sage. «Je suis très content de son évolution. C’est un jeune qui ne fait pas de bruit, il vient pour bosser et progresser. Il est patient sur son temps de jeu. Ses récompenses deviennent régulières, car il y a du travail qui précède cette réussite.»

La suite après cette publicité

La Belgique est aux anges

Le principal intéressé, lui, s’est timidement présenté face aux journalistes en zone mixte. Il a admis être sur un nuage et se sentir très bien à Lyon. «Dans le vestiaire, tout le monde était content pour la victoire et pour moi. Je suis très heureux d’avoir marqué mon premier but ici et avec la victoire, c’est encore plus important. Je travaille tous les jours durs et quand tu travailles, tu vois le résultat sur le terrain. C’est ce qu’il s’est passé aujourd’hui avec mon but.» En Belgique, son entrée gagnante n’est pas passée inaperçue. La presse l’encense ce lundi, à l’image de La Dernière Heure.

«Malick Fofana offre la victoire à Lyon face à Monaco et le titre de champion de France au PSG (…) Le Belge a inscrit le but de la victoire pour les Lyonnais à 5 minutes du terme. Avec la défaite monégasque, le PSG est donc champion de France, pour la 12e fois.» Walfoot a également titré : «Malick Fofana a offert la victoire à Lyon contre Monaco. Et aussi accessoirement le titre au PSG (…) Réserviste en compagnie d’Orel Mangala, l’ancien Gantois est entré pour la dernière 1/2 heure alors que le score était de 2-2 et que Monaco commençait à prendre le dessus. Coaching gagnant de Pierre Sage puisque Fofana a inscrit le 3-2 à cinq minutes de la fin du temps réglementaire d’un magnifique déboulé plein axe.» L’OL peut se frotter les mains avec Malick Fofana, qui monte en puissance.